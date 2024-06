Résultat des législatives à Orvault : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le Nouveau Front populaire, nouvelle voie pour la gauche lors de ces législatives 2024 ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les esprits lors des législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est un nouvel attelage qui a émergé cette fois. Ce qui rend très incertain le vote de gauche aujourd'hui. La manne semble importante. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Orvault, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 30,83% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et annoncé comme très proche de l'alliance du centre dans les intentions de vote ? La liste Glucksmann a plus récemment glané 22,27% à Orvault le 9 juin. Mais on peut en revanche estimer un score de 39% pour la gauche pour ces législatives dans la localité, la part de voix du chef de file Place Publique étant à additionner avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (7,76%), de Marie Toussaint (9,24%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,68%).

18:42 - Quel résultat pour le Rassemblement lors des législatives à Orvault ? Alors que déduire de cet ensemble de chiffres ? L'étiquette RN devrait atteindre 20% à Orvault lors du premier tour de ces législatives si la dynamique prédite par le scrutin européen du 9 juin se confirme localement. Le parti lepéniste est même crédité de 30% des suffrages dans le pays, soit quinze points de plus qu'en 2022. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? La projection est un peu facile, mais logique au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Entre les européennes de Bardella en 2029 et 2024, le RN a en effet déjà gagné 6 points dans la commune.

15:31 - Orvault pas vraiment en phase avec la France lors des élections de juin Dernier résultat à prendre en compte : celui qui est sorti des élections il y a quelques semaines est majeur. Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral peut donc sembler plus que jamais indispensable au moment d'observer le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est Raphaël Glucksmann qui l'a en effet emporté à Orvault lors des européennes 2024, avec 22,27% des votes. La liste surpassait alors celle de Valérie Hayer avec 21,1% dans la commune. Jordan Bardella finissait troisième, avec 16,14%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Orvault au premier tour de la dernière présidentielle La préférence des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans le choix fait lors de l'élection à la présidence de la République. Il faut retenir que le RN avait récolté au premier tour un résultat plus fort aux législatives dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle. Elle avait rassemblé 11,1% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 38,77%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 20,42% et Marine Le Pen avec 11,1%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 21,65% contre 78,35%).

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite au premier tour ? Le score en faveur du RN sera très commenté pour cette législative, à l'échelle locale. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune d'Orvault il y a deux ans, lors des législatives, avec 7,87% au premier tour, contre 36,60% pour Mounir Belhamiti (Ensemble !), Orvault votant pour la 1ère circonscription de la Loire-Atlantique. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Mounir Belhamiti (LREM) au sommet localement.

11:02 - Orvault : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Au cœur de la campagne électorale législative, Orvault est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 30,92% de cadres pour 27 872 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 1 954 entreprises attestent une économie florissante. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (82,71%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les 1 315 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,63%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2894,67 euros/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. En somme, Orvault incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - C'est l'heure de voter à Orvault : l'abstention au cœur des préoccupations À Orvault, quelle participation aux précédentes législatives ? À Orvault (44700), le taux de participation constituera à n'en pas douter l'un des critères importants du scrutin législatif 2024. La baisse du pouvoir d'achat est de nature à nuancer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens d'Orvault. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 20 495 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 75,27% avaient participé au vote, contre une participation de 76,57% au premier tour, ce qui représentait 15 693 personnes. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 55,49% au premier tour et seulement 54,93% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Orvault ? Quel député succédera à Mounir Belhamiti dans la 1ère circonscription de la Loire-Atlantique ?