Résultat des législatives au Pré-Saint-Gervais : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - Au Pré-Saint-Gervais, quels peuvent être les reports du score de gauche ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui a émergé pour ces élections. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les urnes. La réserve de voix apparaît comme conséquente : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, au Pré-Saint-Gervais, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 56,95% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 58% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (48,07% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,8% pour Yannick Jadot, 2,13% pour Fabien Roussel et 2,18% pour Anne Hidalgo). La liste dirigée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment glané 22,8% au Pré-Saint-Gervais début juin. Mais la gauche pourrait faire plus ce dimanche soir, puisque l'union ripolinée s'élève virtuellement à 66% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En cinq ans, le RN n'a pas progressé au Pré-Saint-Gervais Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Au Pré-Saint-Gervais, on remarque que le RN n'a pas gagné en parts de voix lors des européennes entre 2019 et 2024, Jordan Bardella enregistrant en effet 10,08% à l'issue du précédent rendez-vous européen et 10,5% le 9 juin dernier. Ce contexte tranche avec ce que l'on a pu voir au niveau du pays, avec près de huit points gagnés pour le RN entre les dernières européennes et l'élection de ce mois de juin.

15:31 - Bardella vaincu au Pré-Saint-Gervais lors des européennes du 9 juin Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date peut aussi sembler indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella s'est trouvé loin de son score national en effet aux européennes au Pré-Saint-Gervais. Le jeune loup a terminé loin derrière, avec 10,5%, en retrait par rapport à Manon Aubry avec 30,75% et Raphaël Glucksmann avec 22,8%.

14:32 - Quels ont été les résultats finaux de l'élection présidentielle au Pré-Saint-Gervais en 2022 ? L'inclinaison des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans les résultats de l'élection du chef de l'Etat. Dans les bureaux de vote du Pré-Saint-Gervais, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Avec un maigre 7,78%, la fille de Jean-Marie Le Pen était reléguée à l'arrière-plan par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 48,07% et 20,66% des votes. Le deuxième round restera synonyme de défaite pour la cheffe du RN, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 82,32% contre 17,68% pour Le Pen.

12:32 - Quel verdict dans les urnes lors des législatives il y a deux ans au Pré-Saint-Gervais ? Le résultat du plus récent scrutin législatif peut sembler un indicateur clé au moment de l'élection du jour. Le RN se prenait les pieds dans le tapis au Pré-Saint-Gervais en 2022, lors des élections du Parlement, avec 4,78% au premier tour, contre 56,95% pour Aurélie Trouvé (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Le Pré-Saint-Gervais faisant partie de la 9ème circonscription de la Seine-Saint-Denis. Il n'y arrivera pas plus au second tour, le parti voyant encore le binôme Nupes gagner le scrutin.

11:02 - Le poids démographique et économique du Pré-Saint-Gervais aux élections législatives Au cœur de la campagne électorale législative, Le Pré-Saint-Gervais se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 24,26% de cadres supérieurs pour 16 865 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 1 954 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (57,34%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le Pré-Saint-Gervais incarne une communauté diversifiée, avec ses 2 997 résidents étrangers, soit 17,33% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2750,52 euros par mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 15,42%, révélant une situation économique tendue. Ainsi, au Pré-Saint-Gervais, les enjeux locaux se mêlent aux défis français.

09:32 - Les législatives démarrent au Pré-Saint-Gervais : quel sera le taux de participation ? L'analyse des derniers scrutins électoraux est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette agglomération. Début juin, au moment des européennes, sur les 9 764 personnes en âge de voter au Pré-Saint-Gervais, 44,46% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 48,62% en 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 50,83% au premier tour. Au deuxième tour, 52,47% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention au Pré-Saint-Gervais pour les élections législatives ? A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 9 422 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 31,83% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 23,4% au premier tour.