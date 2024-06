En direct

19:51 - À Paray-Vieille-Poste, qui va faire main basse les électeurs de la Nupes ? L'union de la gauche aux dernières législatives ayant éclaté, que feront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Front populaire ? A l'issue du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Paray-Vieille-Poste, le binôme Nupes avait en effet glané 26,03% des votes dans la commune. Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné au coude-à-coude avec l'alliance macroniste dans les enquêtes d'opinion ? Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 7,11% à Paray-Vieille-Poste. Mais on peut en revanche estimer un résultat de 29% pour la gauche pour ce premier round dans la ville, la part de voix du leader Place Publique étant à additionner avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (17,32%), de Marie Toussaint (3,43%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,34%).

18:42 - En 5 ans, le RN a grappillé 13 points à Paray-Vieille-Poste Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 13 points à Paray-Vieille-Poste entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut donc imaginer que le RN sera à environ 30% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Début juin, la petite démonstration de Bardella à Paray-Vieille-Poste Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus évident encore, au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Car le résultat des élections il y a quelques jours est révélateur. 38,49% des voix se sont en effet portées vers l'extrême droite de Jordan Bardella début juin, aux européennes à Paray-Vieille-Poste, contre Manon Aubry à 17,32% et Valérie Hayer à 13,01%. Le RN s'est imposé avec 920 électeurs de Paray-Vieille-Poste.

14:32 - 26,81% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Paray-Vieille-Poste Marine Le Pen avait énormément séduit à Paray-Vieille-Poste pendant l'élection présidentielle 2022 avec pas moins de 26,81% dès le premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 22,58% et 22,07% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec 9,42% des voix pour sa part. Avec 47,32%, Marine Le Pen s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,68%.

12:32 - Quel score pour la majorité ce dimanche soir à Paray-Vieille-Poste ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera très observé pour cette élection des députés 2024, au niveau local, comme dans le reste de la France. Le RN n'a pas convaincu à Paray-Vieille-Poste en 2022, lors des élections législatives, avec 22,24% au premier tour, contre 33,00% pour Robin Reda (Ensemble !), Paray-Vieille-Poste votant pour la 7ème circonscription de l'Essonne. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette LREM (60,08% contre 39,92% pour le RN). Robin Reda remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Élections à Paray-Vieille-Poste : l'impact des caractéristiques démographiques La structure démographique et socio-économique de Paray-Vieille-Poste façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur le résultat des législatives. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans l'agglomération, 33% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 10,29% sont des personnes âgées. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (21,22%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 2 125 votants sur des questions de transport et d'environnement. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 13,38% et d'une population immigrée de 18,78% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Paray-Vieille-Poste mettent en avant une diversité de qualifications, avec 33,06% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.

09:32 - Paray-Vieille-Poste : la mobilisation des habitants aux législatives À Paray-Vieille-Poste (91550), le niveau de participation constituera incontestablement un facteur fort de ces législatives 2024. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 41,97% au premier tour et seulement 42,02% au second tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle représentait 18% à midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Pour le second tour de la présidentielle, sur les 5 035 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 69,03% étaient allés voter. Le taux de participation était de 73,09% au premier tour, c'est-à-dire 3 680 personnes.