Résultat des législatives à Pau : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Pau, quels sont les scénarios de reports du vote de gauche ? Alors que la Nupes avait accumulé les votes lors des dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui se présente pour ces élections. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les isoloirs. A l'issue du premier tour des législatives en 2022, à Pau, la Nupes avait en effet réuni 33,22% des votes au total sur les 3 circonscriptions couvrant la ville. Une somme à affiner avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste PS-Place publique de Glucksmann a plus récemment glané 20,33% à Pau début juin. Reste que dans la localité, il faudra aussi assimiler les 10,91% de Manon Aubry (LFI), les 7,16% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,02% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un cumul de 39% cette fois.

18:42 - Quel résultat pour le RN lors des législatives à Pau ? Que retenir des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? L'étiquette Rassemblement national devrait se trouver pas loin de 20% à Pau lors du premier tour de ces législatives si la dynamique décrite par le scrutin européen du 9 juin s'applique localement. Le parti frontiste est même crédité d'environ 33% des voix dans le pays, soit quinze points de plus qu'il y a deux ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? Le calcul est simpliste, mais logique compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. Entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 6 points dans la localité.

15:31 - 20,49% pour le Rassemblement national à Pau le 9 juin Ce qui est sorti des dernières élections le 9 juin va résonner encore plus fort dans les mémoires ce 30 juin. 20,49% des voix se sont en effet tournées vers le parti lepéniste de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Pau, contre Raphaël Glucksmann à 20,33% et Valérie Hayer à 17,19%. Le mouvement nationaliste a convaincu ainsi pas moins de 5012 votants de Pau.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Pau lors de l'élection présidentielle Le scrutin présidentiel est sans doute la référence pour évaluer une préférence politique locale. Lors de l'élection présidentielle, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 29,71% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 25,01%. Marine Le Pen ne récoltait quant à elle que 14,38%. Le deuxième round de scrutin laissera en retrait la cheffe du RN, Emmanuel Macron finissant à 69,64% contre 30,36% pour Le Pen.

12:32 - À Pau, les résultats des dernières législatives toujours aussi révélateurs aujourd'hui ? Regarder dans le rétro pour décortiquer le scrutin législatif le plus récent semble parfaitement sensé au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Les élections législatives 2022 à Pau ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 12,2% en moyenne sur les 3 circonscriptions locales, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale rassembleront 33,22% des voix. La situation restera la même au second tour, le RN restant fantomatique et laissant la place aux candidats Nupes pour le leadership localement.

11:02 - Pau : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Au cœur de la campagne électorale législative, Pau est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 77 066 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 7 158 entreprises, Pau se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 36% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 10,71% de 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Avec 7 929 résidents étrangers, Pau est un exemple de son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 972 euros par an, la ville dévoile un taux de chômage de 17,74%, annonçant une situation économique tendue. Ainsi, Pau incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Pau : scrutin en cours À Pau (64000), l'abstention constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues du scrutin législatif. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 74,21% dans l'agglomération. Le taux de participation était de 70,3% au second tour, soit 32 939 personnes. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 49,71% au premier tour. Au second tour, 49,39% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Pau ? Les habitants des grandes et moyennes communes votent couramment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle évoluer pour les législatives ?