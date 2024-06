Résultat des législatives à Perpignan : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:54 - Sur quel candidat vont se rabattre les électeurs de la Nupes à Perpignan ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant éclaté, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Combien voteront pour le Nouveau Front populaire ? Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Perpignan, la Nupes avait en effet cumulé 26,04% des votes si on englobe les 3 circonscriptions correspondant à la ville. Un score à comparer avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 12,58% à Perpignan. Mais on donne la gauche plus haut à l'issue du scrutin du jour, puisque la nouvelle coalition peut virtuellement se situer à 30% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Les législatives à Perpignan peuvent-elles échapper au RN ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Si on extrapole la progression du Rassemblement national constatée des dernières élections européennes au niveau national, soit pas moins de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du Rassemblement national pourrait se situer à environ 37% à Perpignan. Une projection qui concorde avec les points également gagnés par le mouvement dans la zone sur la même période (30,07% pour Jordan Bardella en 2019 et 36,85% le 9 juin dernier) : une hausse de 6 points qui peut toujours croître.

15:31 - Un effet Bardella aussi à Perpignan le 9 juin dernier ? Le verdict qui a été établi lors des élections bien plus récemment encore est incontournable. Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral nous semble donc d'autant plus indispensable au moment de se préparer au scrutin de ces législatives. Dans le détail, 11769 votants de Perpignan ont en effet préféré la liste du RN il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste Bardella a convaincu 36,85% des suffrages contre Manon Aubry à 14,04% et Raphaël Glucksmann à 12,58%.

14:32 - Qui est sorti gagnant de l'élection présidentielle à Perpignan ? La préférence des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans le verdict de l'élection du chef de l'Etat. On remarque que le Rassemblement national avait obtenu au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République, puisqu'elle avait engrangé 27,38% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, obtenant chacun 25,74% et 21,39%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 47,92% contre 52,08%).

12:32 - Quel verdict à Perpignan pour le RN ce dimanche ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera très commenté au niveau local pour ces élections 2024. Lors des élections du Parlement il y a deux ans, le Rassemblement national se hissait en pôle position à Perpignan. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la cité avec 29,67% au 1er round sur l'ensemble des votants. D'un point de vue strictement local en effet, les résultats à Perpignan étaient les suivants pour les 3 circonscriptions des Pyrénées-Orientales couvrant la ville : Sophie Blanc (RN) dans la 1re circonscription avec 30,26%, Anaïs Sabatini (RN) dans la 2e circonscription avec 38,17% et Nathalie Cullell (NUP) dans la 3e circonscription avec 29,51%. La victoire revenait aussi majoritairement aux candidats Rassemblement National avec 52,70% en moyenne au second tour (en tête à Perpignan on trouvait en effet : Sophie Blanc (RN) dans la 1re circonscription avec 51,79%, Anaïs Sabatini (RN) dans la 2e circonscription avec 59,46% et Sandrine Dogor-Such (RN) dans la 3e circonscription avec 52,46%).

11:02 - Le poids démographique et économique de Perpignan aux élections législatives Au cœur de la campagne électorale législative, Perpignan se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 119 656 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 12 454 entreprises démontrent une économie prospère. Dans la ville, 36% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 9,79% ont plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les orientations des directives en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les 14 641 résidents étrangers, représentant 12,40% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2035,91 euros par mois, la commune dévoile un taux de chômage de 24,08%, révélant une situation économique en demi-teinte. En résumé, à Perpignan, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les législatives commencent à Perpignan : l'abstention en question Afin de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des précédentes consultations démocratiques. Début juin, durant les élections européennes, 53,07% des inscrits sur les listes électorales de Perpignan avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 53,6% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 58,07% au premier tour. Au second tour, 58,86% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Perpignan cette année ? Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 30,74% au niveau de la ville. Le taux d'abstention était de 33,11% au second tour.