Résultat des législatives à Pessac : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Pessac, qui vont retenir les supporters de la gauche ? La Nupes, qui a déjà explosé en vol malgré sa percée lors des dernières législatives, va-t-elle voir son score aller directement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors de ces nouvelles élections ? La réserve de voix apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Pessac, le binôme Nupes avait en effet réuni 36,93% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 37% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste Glucksmann a plus récemment glané 21,3% à Pessac pour les élections continentales. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un total de 41% sur place.

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a gagné 5 points à Pessac Difficile de mettre en perspective cet ensemble hétéroclite de résultats. Mais des éléments apparaissent… La progression du RN est déjà forte à Pessac entre le score de Jordan Bardella en 2019 (13,36%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (18,58%), de l'ordre de 5 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les études sondagières donnant plutôt au RN une progression d'environ quinze points par rapport à la précédente élection des députés dans l'ensemble du pays, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 18% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Jordan Bardella battu à Pessac lors des élections européennes Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus avisé encore, au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le constat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours est évocateur, même si tous les territoires ne sont pas touchés. C'est Raphaël Glucksmann qui l'a en effet emporté à Pessac lors des européennes 2024 à Pessac, avec 21,3% des votes. La liste devançait alors celle de Jordan Bardella avec 18,58% dans la cité. Valérie Hayer terminait troisième, avec 17,53%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Pessac lors de l'élection présidentielle C'est incontestablement le choix du président de la République qui nous en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Dans les isoloirs de Pessac, Marine Le Pen n'était pas majoritaire lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Avec un maigre 13,58%, la présidente du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 32,06% et 26,18% des suffrages. Le deuxième tour de scrutin laissera sur le carreau Marine Le Pen, Emmanuel Macron s'imposant avec 73,4% contre 26,6% pour Le Pen.

12:32 - À Pessac, les résultats des dernières législatives toujours aussi parlants aujourd'hui ? Le score obtenu par le RN sera très commenté pour cette élection des députés 2024, au niveau local. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la ville de Pessac, grattant 10,8% des voix sur place, contre 36,93% pour Jean-Renaud Ferran (LFI-PS-PC-EELV). Ce ne sera pas mieux au second tour, le mouvement restant fantomatique et laissant la place à Bérangère Couillard (La République en Marche) pour la première position localement.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Pessac : ce qu'il faut savoir En pleine campagne électorale législative, Pessac se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 26,36% de cadres supérieurs pour 66 760 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. Ses 4 850 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (76,32%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Pessac accueille une communauté diversifiée, avec ses 4 985 résidents étrangers, soit 7,57% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 12,54%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2663,27 euros par mois. À Pessac, où la jeunesse équivaut à 42% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Les législatives à Pessac (33600) sont lancées L'observation des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette agglomération. Au moment des précédentes élections européennes, sur les 43 913 personnes en âge de voter à Pessac, 46,15% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 46,62% pour les européennes de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 48,93% au premier tour et seulement 48,89% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau de la France, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, presque un record pour des élections législatives.