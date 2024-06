En direct

19:52 - Que vont décider les supporters de gauche à Petite-Île ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui s'avance pour ces élections. Ce qui rend très incertain le vote de gauche ce dimanche. Raphaël Glucksmann avait glané 8,14% à Petite-Île début juin. Reste que dans la localité, il faudra aussi tenir compte des 16,42% de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,57% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,98% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit une somme tournant autour des 29% sur place. La Nupes était absente par ailleurs aux législatives 2022 à Petite-Île. C'est un ticket Les Républicains qui l'emportait au premier tour, avec 38,10% des voix. La gauche retournait la situation au second tour, avec Emeline K\\/bidi (Divers gauche) au sommet.

18:42 - Quelle performance pour le Rassemblement national lors des législatives à Petite-Île ? Que tirer des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? Le Rassemblement national pourrait se situer à 20% à Petite-Île lors du premier tour de ces législatives si la dynamique prédite par les élections du 9 juin se répercute localement. Le parti nationaliste est même crédité d'environ 33% des suffrages dans le pays, soit 15 points de plus qu'il y a deux ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? L'addition est expéditive, mais logique au regard de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, rien qu'entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024.

15:31 - Quels résultats pour les européennes à Petite-Île il y a trois semaines ? Les résultats de ce 30 juin seront sans doute bien plus proches de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le résultat de la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Petite-Île, avec 38,81%. Le mouvement nationaliste a alors doublé Manon Aubry à 16,42% et Valérie Hayer à 8,84%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon devançait Macron et Le Pen à Petite-Île au premier tour de la présidentielle 2022 C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête à Petite-Île lors du premier tour de la présidentielle avec 36,81%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 27,67%. Emmanuel Macron et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 18,97% et 4,19% des suffrages. La patronne du RN s'imposera finalement au second avec 64,11% contre 35,89% pour Macron.

12:32 - Que concluent les résultats des législatives 2022 pour Petite-Île ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat du RN lors de ces élections législatives sera très scruté. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Petite-Île il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 14,72% au premier tour, contre 38,10% pour David Lorion (Les Républicains), Petite-Île étant partie intégrante de la 4ème circonscription de La Réunion. Et le second tour ira dans le même sens avec cette fois Emeline K\\/bidi (Divers gauche) au sommet localement.

11:02 - Petite-Île : démographie, élections et stratégies politiques À Petite-Île, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des législatives. Avec un pourcentage de 35% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 30,07%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 044 € par an, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (24,9%) et le nombre de résidences HLM (3,43% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Petite-Île mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 14,79% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Les législatives débutent à Petite-Île : l'abstention en question À Petite-Île, l'un des facteurs décisifs de ce scrutin législatif sera indiscutablement le taux d'abstention. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 67,26% au premier tour et seulement 59,77% au second tour. Pour mémoire, au niveau de la France, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, c'était presque un record. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 34,93% des personnes en capacité de voter dans l'agglomération avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 38,92% au premier tour.