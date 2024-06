Résultat des législatives à Plaisir : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - La gauche aussi dans la course à Plaisir pour ces élections législatives ? La Nupes, qui n'a pas survécu malgré son coup d'éclat lors des dernières législatives, va-t-elle voir son résultat aller directement vers le Nouveau Front populaire ce dimanche ? Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Plaisir, le binôme Nupes avait en effet obtenu 30,22% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et annoncé comme très proche de la majorité présidentielle dans les sondages ? Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 14,02% à Plaisir pour le tour unique des européennes. Mais on peut en revanche réévaluer ce score à 39% pour la gauche pour ces législatives dans la localité, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (18,58%), de l'EELV Marie Toussaint (5,83%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,01%).

18:42 - 8 points arrachés en 5 ans par l'extrême droite à Plaisir Que peut-on tirer de cet ensemble hétéroclite de données ? Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été glanés par le RN dans la localité entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une belle progression. Il y a donc des raisons de penser que le RN termine pas loin des 20% voire plus à Plaisir ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une percée du RN aussi à Plaisir il y a trois semaines ? Consulter des résultats plus récents semble aussi pertinent au moment d'observer le scrutin de ces législatives. 22,53% des votes sont en effet tombés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Plaisir, devant Manon Aubry à 18,58% et Valérie Hayer à 16,45%. Le RN a terminé en tête avec 2312 votants de Plaisir.

14:32 - 30,92% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Plaisir Le bord politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection suprême. Avec 13,83%, c'est un trop faible score qu'avait obtenu Marine Le Pen à Plaisir au premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. La cheffe du RN était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 30,92% et 29,79% des suffrages. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 71,88% contre 28,12% pour Le Pen au second tour sur place.

12:32 - Une majorité encore favorite ce soir ? Jeter un œil sur le plus récent scrutin législatif est d'une logique implacable au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Le RN ne convainquait pas à Plaisir en 2022, lors des législatives, avec 13,63% au premier tour, contre 31,42% pour Karl Olive (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Plaisir étant partie intégrante de la 12ème circonscription des Yvelines. Le parti restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Les enjeux locaux de Plaisir : tour d'horizon démographique En pleine campagne électorale législative, Plaisir se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 24,31% de cadres pour 31 375 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 2 133 entreprises attestent une économie prospère. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (80,23%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Avec 3 399 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 15,80%, Plaisir est un exemple de son ouverture au monde. Parmi cette diversité sociale, près de 32,54% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 2133,92 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Plaisir, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux élections législatives à Plaisir Ce 30 juin 2024, lors du premier tour des législatives à Plaisir, qu'en sera-t-il de la participation ? A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 70,64% des personnes en âge de voter dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 76,22% au premier tour, soit 14 962 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,88% au premier tour et seulement 47,03% au deuxième tour. Les populations des communes de grandes tailles se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les législatives ?