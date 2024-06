En direct

19:48 - À Plouharnel, quels peuvent être les reports des voix de gauche ? La Nupes, qui fait déjà partie du passé malgré son excellent résultat lors des dernières législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se tourner vers la nouvelle alliance à gauche lors de ces nouvelles élections ? A l'occasion du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 21,28% des bulletins dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé (15,61% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,16% pour Yannick Jadot, 1,79% pour Fabien Roussel et 0,99% pour Anne Hidalgo). La liste PS-Place publique portée par Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 15,33% à Plouharnel pour les élections continentales. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit une somme de 25% sur place.

18:42 - Le RN en embuscade à Plouharnel pour les législatives Difficile d'y voir clair dans l'ensemble de ces résultats. Mais des pistes émergent… En analysant rapidement la progression du RN lors des dernières européennes à l'échelle nationale, soit environ huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du RN devrait s'élever à près de 20% à Plouharnel. Une projection qui concorde avec les suffrages également conquis par le mouvement dans la localité depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024 : une hausse de 6 points qui peut toujours monter.

15:31 - Au début du mois, la piqure de rappel du RN à Plouharnel Le panorama établi lors des élections bien plus récemment encore est incontournable. Revenir sur le séisme du 9 juin peut donc sembler plus que jamais logique au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, a dominé les élections européennes à Plouharnel. Le bulletin séduisait 24,12% des votes, soit 280 voix, devant Valérie Hayer à 20,76% et Raphaël Glucksmann à 15,33%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Plouharnel au premier tour de la présidentielle 2022 Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Plouharnel avec 17,52% contre 35,47% pour Emmanuel Macron. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 15,61% et 9,32% des voix. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 35,08% contre 64,92%.

12:32 - Le parti présidentielle en tête au premier tour des législatives il y a deux ans à Plouharnel A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat du RN à ces élections législatives2024 sera très scruté. Lors des législatives 2022, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Plouharnel, obtenant 12,05% des voix sur place, contre 33,05% pour Jimmy Pahun (LREM). Plouharnel se tournera d'ailleurs encore vers Jimmy Pahun au second tour, finalement en tête localement avec 64,96%.

11:02 - Analyse démographique des élections législatives à Plouharnel Quel portrait faire de Plouharnel, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 1 602 logements pour 2 261 habitants, la densité de la ville est de 117 habitants par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 251 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 429 foyers fiscaux. Dans la localité, 15,89% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 32,9% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 40,45% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 40,77% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 407,67 €, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. Plouharnel incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en pleine transformation.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Plouharnel : la participation en question Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des législatives à Plouharnel (56340) ? Les incitations à faire "barrage" à l'extrême-droite seraient en mesure de augmenter l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Plouharnel. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 20,32% dans la commune. L'abstention était de 21,32% au premier tour. En comparaison, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 48,48% au premier tour et seulement 47,92% au second tour. Quel député succédera à Jimmy Pahun dans la 2ème circonscription du Morbihan ?