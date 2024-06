Résultat des législatives à Poissy : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Sur qui vont se rabattre les électeurs de la Nupes à Poissy ? La coalition de gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire ? La liste dirigée par Raphaël Glucksmann avait atteint 15,28% à Poissy début juin. Reste que dans la localité, il faudra aussi compter sur les 19,7% de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,42% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,49% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un total tournant autour des 41% sur place. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Poissy, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 27,44% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Une poussée à compléter enfin avec les 38% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle deux mois plus tôt, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance du centre dans les intentions de vote ?

18:42 - Jusqu'où ira le Rassemblement national à Poissy lors des législatives ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'étiquette RN devrait s'afficher à 20% à Poissy lors du premier tour de ces législatives si la dynamique anticipée par les européennes du 9 juin se confirme localement. Le parti frontiste est même crédité de 30% des suffrages dans le pays, soit quinze points de plus qu'il y a deux ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est simple voire simpliste, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement sur place. Rien qu'entre les européennes 2019 et les européennes 2024, le RN a en effet déjà gagné 5 points dans la commune.

15:31 - Poissy fait exception lors des européennes 2024 Il y a eu un autre scrutin très récemment dont les résultats sont aussi à observer avec attention. Un véritable séisme… Même si tous les secteurs ne sont pas touchés. Le RN n'a pas rassemblé les électeurs il y a quelques semaine en effet, à Poissy, la liste Bardella terminant à la deuxième place à 18,4% aux européennes. La liste de Manon Aubry finissait en première position avec 19,7%.

14:32 - 31,28% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Poissy L'inclinaison des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans le résultat de l'élection du chef de l'Etat. Performance notable : le Rassemblement national avait réalisé au premier tour un meilleur pointage aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République. Celle-ci avait engrangé 12,1% au premier tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 31,28%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 31,04% et Marine Le Pen avec 12,1%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 24,8% contre 75,2%).

12:32 - Quel verdict à Poissy pour Ensemble aux élections législatives ? Jeter un œil sur le scrutin législatif le plus récent fait sens au moment du rendez-vous politique du jour. Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Poissy en 2022, lors des élections du Parlement, avec 9,36% au premier tour, contre 42,13% pour Karl Olive (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Poissy faisant partie de la 12ème circonscription des Yvelines. Bis repetita au second tour, le parti laissant encore le binôme LREM finir gagnant.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Poissy Dans le cadre de la campagne électorale législative, Poissy se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 26,91% de cadres supérieurs pour 40 016 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Ses 3 071 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 10 538 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 21,47% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 7,07% de plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La population étrangère de 7 027 personnes apporte une ouverture culturelle inestimable. Au sein de cette diversité sociale, 46,43% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 540,17 euros, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Poissy, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.

09:32 - Les élections législatives à Poissy (78300) sont lancées L'un des critères importants de ces législatives 2024 sera à n'en pas douter le taux d'abstention à Poissy. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 22 308 personnes en âge de voter dans la commune, 23,27% étaient restées chez elles, contre une abstention de 28,97% au deuxième tour. Pour comparer, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,36% au premier tour et seulement 50,29% au second tour. Les habitants des grandes et moyennes communes votent fréquemment moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives ?