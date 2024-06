En direct

19:39 - À Pontailler-sur-Saône, qui va profiter des électeurs de la Nupes ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, avance dans le brouillard. A l'issue des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 10,07% à Pontailler-sur-Saône. Reste que dans la ville, il faudra aussi avoir un œil sur les 6% de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,64% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,88% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un cumul tournant autour des 20% sur place. Au cours du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 23,25% des voix dans la commune.

18:42 - Qui peut battre le Rassemblement national à Pontailler-sur-Saône ? Que peut-on déduire de cette combinaison de statistiques ? L'étiquette Rassemblement national pourrait s'afficher à 50% à Pontailler-sur-Saône lors du premier tour de ces législatives si la tendance annoncée par les élections européennes se confirme localement. Le RN est même crédité de 30 à 35% des votes dans l'Hexagone, soit une quinzaine de points de plus qu'il y a deux ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est facile, mais logique compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. Entre les européennes de 2019 et de 2024, le RN a en effet déjà gagné 7 points dans la municipalité.

15:31 - Un séisme aussi à Pontailler-sur-Saône il y a trois semaines ? Regarder un peu moins loin en arrière semble d'autant plus avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. 44,6% des voix ont en effet cheminé vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Pontailler-sur-Saône, face à Valérie Hayer à 11,99% et Raphaël Glucksmann à 10,07%. Le mouvement d'extrême droite s'est arrogé le scrutin avec pas moins de 186 votants de Pontailler-sur-Saône.

14:32 - À Pontailler-sur-Saône, le résultat de la présidentielle toujours pertinent Le bord politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans le résultat de l'élection à la présidence de la République. Elément saillant : le RN avait enregistré au premier tour un pourcentage plus élevé aux législatives il y a deux ans à Pontailler-sur-Saône que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle. La présidente de la formation avait engrangé 35,73% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés respectivement par 21,21% et 15,95%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 57,59% contre 42,41%).

12:32 - Nouvelle avance pour le RN à Pontailler-sur-Saône ? En 2022 pour les législatives, le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Pontailler-sur-Saône. C'est en effet Mélanie Fortier qui se plaçait en tête au premier tour avec 41,74% dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription de la Côte-d'Or. La victoire finale devait ensuite revenir en revanche à Catherine Hervieu (LFI-PS-PC-EELV) chez les électeurs avec 53,09%.

11:02 - Pontailler-sur-Saône : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Les facteurs démographiques et socio-économiques de Pontailler-sur-Saône mettent en évidence des tendances nettes susceptibles d'impacter le résultat des législatives. Avec un taux de chômage de 7,12% et une densité de population de 98 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (30,37%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 366 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,51%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (7,86%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Pontailler-sur-Saône mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,78% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - C'est le moment de voter à Pontailler-sur-Saône pour les élections législatives Au fil des derniers scrutins électoraux, les 1 308 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Début juin, au moment des élections européennes, 48,27% des inscrits sur les listes électorales de Pontailler-sur-Saône (Côte-d'Or) avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 47,82% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 59,38% au premier tour et seulement 61,2% au second tour. Il y a deux ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 27,95% des inscrits sur les listes électorales de la commune. L'abstention était de 25,25% au second tour.