19:48 - Une fourchette de 19% à 48% pour le Front populaire à Pré-en-Pail-Saint-Samson La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui manque encore d'une figure tutélaire, pourrait en séduire une part. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Pré-en-Pail-Saint-Samson, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 48,25% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et donné au coude-à-coude avec la majorité présidentielle dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections législatives ? La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment cumulé 10,01% à Pré-en-Pail-Saint-Samson pour les élections continentales. Mais la gauche pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin du jour, puisque la nouvelle coalition peut théoriquement atteindre 19% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - L'extrême droite a vivement avancé à Pré-en-Pail-Saint-Samson en 5 ans Difficile de mettre en perspective tous ces résultats. Mais quelques grandes directions se distinguent… L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 14 points à Pré-en-Pail-Saint-Samson entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir avancé plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc penser que le RN sera à près de 29% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un effet Bardella aussi à Pré-en-Pail-Saint-Samson au début du mois ? Le constat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est majeur. Consulter des résultats aussi récents semble donc encore plus sensé au moment du scrutin de ces législatives. Dans le détail, 329 votants de Pré-en-Pail-Saint-Samson ont en effet choisi le RN il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste Bardella a attiré ainsi 40,67% des voix contre Valérie Hayer à 19,04% et Raphaël Glucksmann à 10,01%.

14:32 - 34,29% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Pré-en-Pail-Saint-Samson C'est certainement le scrutin présidentiel qui est l'indice le plus révélateur concernant les préférences des habitants d'une commune. L'élection à la présidence de la République avait servi un flagrant avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Marine Le Pen obtenait 34,29% au 1er tour contre 29,89% pour Emmanuel Macron et 14,18% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. L'échec était plus fort encore pour Valérie Pécresse, avec seulement 4,97% des voix pour sa part. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,26% contre 52,74%.

12:32 - À Pré-en-Pail-Saint-Samson, les résultats des dernières législatives toujours aussi parlants aujourd'hui ? Lors des dernières législatives à Pré-en-Pail-Saint-Samson, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 21,64% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 48,25% pour Guillaume Garot (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 66,49%. Guillaume Garot s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Pré-en-Pail-Saint-Samson : démographie, élections et stratégies politiques La démographie et le contexte socio-économique de Pré-en-Pail-Saint-Samson contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Avec une densité de population de 52 hab par km² et 39,13% de population active, ces chiffres pourraient provoquer plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de chômeurs à 11,17% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les directives sur l'emploi. Le taux de familles possédant au moins une automobile (63,95%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 847 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,21%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (10,73%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Pré-en-Pail-Saint-Samson mettent en relief une diversité de qualifications, avec 14,41% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - C'est l'heure de voter à Pré-en-Pail-Saint-Samson : l'abstention au cœur des préoccupations À Pré-en-Pail-Saint-Samson, quelle participation aux précédentes élections législatives ? À Pré-en-Pail-Saint-Samson (53140), le taux de participation sera un critère déterminant des élections législatives 2024. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 48,85% au premier tour. Au deuxième tour, 50,63% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Pré-en-Pail-Saint-Samson ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18% à midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 661 personnes en âge de voter dans la commune, 22,16% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 20,96% au deuxième tour.