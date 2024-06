Résultat des législatives à Préfailles : l'élection 2024 en direct

15:36 - Emmanuel Macron en tête à Préfailles au premier tour de la présidentielle 2022

Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 15,67% contre 40,94% pour Emmanuel Macron. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec 14,17% et 8,19% des suffrages. Et la candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 27,95% contre 72,05%.