Résultat des législatives à Pornic : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - À Pornic, quels seront les reports du score de gauche ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu, va-t-elle voir son résultat se tourner vers la nouvelle alliance à gauche ce dimanche ? Au cours du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 21,62% des voix dans la localité. Lors des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 16,99% à Pornic. Reste que dans la cité, il faudra aussi tenir compte des 4,45% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 6,25% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,2% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, une somme de 27% cette fois.

18:42 - La forte évolution du RN à Pornic Que retenir de tous ces chiffres ? Alors qu'au niveau national, les scores de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 30% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale semble bien plus puissante. Le parti a en effet déjà récupéré 8 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN termine à près de 21% à Pornic ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un effet Bardella aussi à Pornic il y a trois semaines ? Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler encore plus logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant majeur. Le 9 juin en effet, à Pornic, la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella, a pris la première place, cumulant 24,08% des suffrages devant Valérie Hayer à 21,97% et Raphaël Glucksmann à 16,99%.

14:32 - Pornic avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle Le scrutin présidentiel est probablement la référence pour jauger une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Pornic lors du premier tour de la présidentielle avec 36,93%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 16,81%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 16,01% et 7,54% des voix. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour, avec 32,01% contre 67,99%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au bloc Ensemble il y a deux ans Le nombre de bulletins en faveur de la formation de Jordan Bardella au premier tour sera une des clés à l'échelle locale pour ces législatives. Le RN ne convainquait pas à Pornic en 2022, lors des législatives, avec 13,95% au premier tour, contre 31,82% pour Yannick Haury (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Pornic faisant partie de la 9ème circonscription de la Loire-Atlantique. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Yannick Haury (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au sommet localement.

11:02 - Pornic : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Les données démographiques et socio-économiques de Pornic révèlent des tendances claires qui pourraient affecter les résultats des élections législatives. La répartition démographique peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans l'agglomération, 13,44% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 13,38% sont des personnes âgées. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (54,49%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 8 529 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,98%) révèle des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,93%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 36,49%, comme à Pornic, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Pornic pour les législatives Au cours des scrutins électoraux antérieurs, les 18 355 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Pendant les dernières européennes, le taux de participation atteignait 58,1% dans la commune de Pornic. La participation était de 56,89% en 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,06% au premier tour et seulement 53,75% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Pornic pour les élections législatives 2024 ? Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 77,99% des électeurs habilités dans la ville avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 78,82% au premier tour, soit 12 394 personnes.