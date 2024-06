Résultat des législatives à Saint-Brevin-les-Pins : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Saint-Brevin-les-Pins, quels reports de voix à gauche ce soir ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son résultat se transférer automatiquement vers la nouvelle alliance à gauche lors des élections de 2024 ? Au moment des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 18,13% à Saint-Brevin-les-Pins. Reste que dans la localité, il faudra aussi tenir compte des 5,22% de Manon Aubry (La France insoumise), les 7,17% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,4% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit une somme tournant autour des 32% sur place. A l'issue du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Saint-Brevin-les-Pins, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 27,63% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Un chiffre à compléter enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné dans un combat serré avec la majorité dans les sondages lors de ces élections législatives ?

18:42 - Une évolution impressionnante du Rassemblement national à Saint-Brevin-les-Pins Difficile de se faire une idée claire des prochaines élections après cette combinaison hétéroclite de résultats. Mais quelques lignes directrices se distinguent… Alors que sur la France entière, les scores du Rassemblement national ont grimpé à plus de 31% des voix aux élections européennes de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale apparaît plus forte encore. Le parti frontiste a en effet déjà gagné 10 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse dépasser les 22% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Saint-Brevin-les-Pins dans la moyenne française concernant Jordan Bardella début juin Regarder un peu moins loin en arrière apparaît aussi comme logique au moment d'analyser le scrutin des législatives. 27,09% des voix se sont en effet tournées vers la liste du RN de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Saint-Brevin-les-Pins, contre Valérie Hayer à 19,63% et Raphaël Glucksmann à 18,13%. Le mouvement nationaliste l'a emporté avec pas moins de 1807 habitants de Saint-Brevin-les-Pins passés par les bureaux de vote.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Saint-Brevin-les-Pins au premier tour de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus dans le verdict de l'élection suprême. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Saint-Brevin-les-Pins lors du premier tour de la présidentielle avec 34,19%, devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 19,09%. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec 18,44% et 6,98% des suffrages. Et la candidate du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 33,31% contre 66,69%.

12:32 - Ensemble en pôle position au premier tour des législatives il y a deux ans à Saint-Brevin-les-Pins Le nombre de bulletins de la formation de Jordan Bardella ce soir sera un enseignement majeur localement pour ces élections de l'Assemblée nationale. Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Saint-Brevin-les-Pins en 2022, lors des élections du Parlement, avec 14,84% au premier tour, contre 33,69% pour Yannick Haury (LREM), Saint-Brevin-les-Pins faisant partie de la 9ème circonscription de la Loire-Atlantique. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés La République en Marche avec 43,45% contre 56,55% pour les vainqueurs. Yannick Haury remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Saint-Brevin-les-Pins aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Comment les électeurs de Saint-Brevin-les-Pins peuvent-ils impacter les résultats des élections législatives ? La pyramide des âges peut agir sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans l'agglomération, 24% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 11,6% de 75 ans et plus. Un revenu moyen par foyer fiscal de 30 721 euros/an montre le poids des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 6 263 votants. Le nombre de familles monoparentales (11,25%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (8,82%) indique des défis de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 33,73%, comme à Saint-Brevin-les-Pins, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

09:32 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Saint-Brevin-les-Pins ? À Saint-Brevin-les-Pins, l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2024 sera sans nul doute l'ampleur de la participation. Les populations des petites communes votent toujours plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle changer pour les législatives ? Il y a 2 ans, au second tour de la dernière présidentielle, sur les 11 757 personnes en âge de voter au sein de la ville, 21,32% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 20,31% au premier tour. En comparaison, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,87% au premier tour et seulement 46,9% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Brevin-les-Pins ? Quel député remplacera Yannick Haury dans la 9ème circonscription de la Loire-Atlantique ?