Résultat des législatives à Vue : l'élection 2024 en direct

15:36 - Vue avait voté Macron lors de la dernière présidentielle C'est certainement l'élection à la présidence de la République qui nous en apprend le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Vue lors du premier tour de la présidentielle avec 29,05%, arrivant devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 24,77%. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 21,51% et 4,89% des suffrages. Et Marine Le Pen n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 45,75% contre 54,25%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 à Vue ? A l'échelle locale, le résultat de la formation de Jordan Bardella aux législatives sera très commenté. Il y a deux ans, lors des législatives à Vue, le RN arrivait à la deuxième place, 19,52% des électeurs ayant voté pour son binôme, contre 33,33% pour Hélène Macon (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme LFI-PS-PC-EELV (55,35%). Hélène Macon s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Vue : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux À Vue, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent impacter les élections législatives. Dans la ville, 38% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 4,78% sont des personnes âgées. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (10,0%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 594 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,11%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,05%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Vue mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 22,54% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Vue L'analyse des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette localité. A l'occasion des dernières européennes, 51,92% des personnes en capacité de voter à Vue avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 54,68% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 53,74% au premier tour et seulement 54,83% au deuxième tour. Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 20,76% des inscrits sur les listes électorales de la localité, à comparer avec un taux d'abstention de 22,18% au deuxième tour.