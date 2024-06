En direct

19:48 - Le Front populaire, une deuxième Nupes gauche lors de ces élections législatives 2024 ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, que feront ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, quelle part rejoindra le Nouveau Front populaire ? La réserve de voix semble conséquente. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Pruniers-en-Sologne, le binôme Nupes avait en effet obtenu 14,66% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Aux élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 9,11% à Pruniers-en-Sologne. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, ainsi que de celle d'EELV et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. En d'autres termes, un total de 15% sur place.

18:42 - En cinq ans, le RN a gagné 15 points à Pruniers-en-Sologne Alors que retenir de cet ensemble de chiffres ? Alors qu'au niveau de la France, les scores du Rassemblement national ont grimpé à plus de 30% des voix aux élections européennes de juin, soit huit points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale semble bien plus puissante. Le mouvement lepéniste a en effet déjà récupéré 15 points sur place entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN termine à environ 40% voire plus à Pruniers-en-Sologne ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire de Bardella à Pruniers-en-Sologne le 9 juin Le résultat de ce dimanche 30 juin va certainement plus s'approcher du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est en effet la liste RN poussée par Jordan Bardella qui s'est arrogée les élections européennes il y a trois semaines à Pruniers-en-Sologne, avec 47,72% des voix exprimées, soit 503 voix dans la ville, devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 12,52%, suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 9,11%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Pruniers-en-Sologne lors de la dernière présidentielle La commune de Pruniers-en-Sologne avait donné un flagrant avantage à Marine Le Pen à l'issue de l'élection à la présidence de la République 2022 puisque la numéro 1 du RN l'emportait avec 34,88% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 27,74% et 10,96% des voix. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec seulement 6,8% des voix pour sa part. La patronne du RN s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 51,5%, devant Emmanuel Macron à 48,5%.

12:32 - Quel verdict à Pruniers-en-Sologne pour le Rassemblement national aux législatives 2024 ? Le score du RN sera l'enseignement majeur localement pour cette élection du Parlement 2024. Les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un très gros départ pour le RN à Pruniers-en-Sologne. Dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription du Loir-et-Cher, c'est Roger Chudeau qui s'imposait au premier tour avec 29,22%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 51,26%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,74%.

11:02 - Élections législatives à Pruniers-en-Sologne : un éclairage démographique Les données démographiques et socio-économiques de Pruniers-en-Sologne mettent en évidence des tendances claires susceptibles d'influencer le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 55 habitants par km² et un taux de chômage de 9,83%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (82,55%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 1 025 votants. Le nombre de familles monoparentales (8,76%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,11%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Pruniers-en-Sologne mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,03% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - Participation à Pruniers-en-Sologne : quelles perspectives pour les législatives ? Ce dimanche, lors du premier tour des législatives à Pruniers-en-Sologne (41200), qu'en sera-t-il de la participation ? La perte de pouvoir d'achat combinée avec les préoccupations liées au conflit militaire israélo-palestinien, seraient notamment capables de renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Pruniers-en-Sologne. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 860 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 79,68% avaient participé à l'élection, contre une participation de 81,07% au second tour, c'est-à-dire 1 507 personnes. Pour comparer, dans la localité, la participation aux législatives 2022 représentait 55,2% au premier tour et seulement 53,74% au deuxième tour. Quel député se substituera à Roger Chudeau dans la 2ème circonscription du Loir-et-Cher ?