Résultat des législatives à Puteaux : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - La nouvelle coalition de gauche pourrait atteindre entre 23% et 35% à Puteaux à l'issue de ce premier tour La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers le Nouveau Front populaire ce dimanche ? Au moment des élections européennes, la liste Glucksmann a atteint 14,06% à Puteaux. Reste que dans la ville, il faudra aussi avoir un œil sur les 15,55% de Manon Aubry (LFI), les 6,24% de Marie Toussaint (EELV) et les 0,97% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un cumul tournant autour des 35% sur place. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Puteaux, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 23,91% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective enfin avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,64% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,84% pour Yannick Jadot, 1,32% pour Fabien Roussel et 1,29% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Les performances du Rassemblement national avant les législatives à Puteaux Que déduire des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? Si on tient compte de la progression du Rassemblement national qui ressort des dernières élections au niveau national, soit près de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du candidat RN pourrait s'élever pas loin des 20% à Puteaux. Un chiffre qui semble logique compte tenu des suffrages également conquis par le parti sur place depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024 : un bond de 6 points qui peut encore évoluer.

15:31 - Un cas particulier pour Puteaux lors des européennes Ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est historique. Regarder juste derrière apparaît donc comme d'autant plus pertinent au moment d'observer le scrutin de ce 30 juin. Le trio de tête des récentes élections européennes à Puteaux était en effet le suivant : la liste de Valérie Hayer avec 18,34% des voix, devançant la liste de Jordan Bardella avec 17,06% et Manon Aubry avec 15,55%.

14:32 - Quel était le résultat de la présidentielle 2022 à Puteaux ? C'est certainement la présidentielle qui est l'indice le plus révélateur concernant l'inclinaison des habitants d'une commune. Avec 10,86%, c'est un score trop étriqué qu'avait enregistré Marine Le Pen à Puteaux au premier tour de l'élection présidentielle en 2022. La cheffe du RN était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 37,6% et 22,64% des suffrages. Et La patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour avec 23,36% contre 76,64%.

12:32 - Quel verdict pour la majorité aux législatives à Puteaux ? Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera scruté à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme partout ailleurs. Les élections législatives 2022 à Puteaux ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 10,32% dans la commune, qui faisait partie de la 6ème circonscription des Hauts-de-Seine, alors que les candidats La République en Marche réuniront 27,39% des voix. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le mouvement étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant et laissant la place à Constance Le Grip (Ensemble ! - Majorité présidentielle) pour la première position localement.

11:02 - Élections à Puteaux : l'impact des caractéristiques démographiques Dans le cadre de la campagne électorale législative, Puteaux est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 46,64% de cadres pour 43 672 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 7 104 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 11 644 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (50,7%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les 6 120 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Malgré un taux de chômage de 9,65%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 4028,39 euros par mois. À Puteaux, les intérêts locaux se joignent aux objectifs français.

09:32 - Les législatives commencent à Puteaux : l'abstention en question L'analyse des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette agglomération. Il y a quelques semaines, au moment des précédentes européennes, sur les 31 496 inscrits sur les listes électorales à Puteaux, 59,37% étaient allés voter. Le taux de participation était de 59,45% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 57,18% au premier tour et seulement 55,06% au second tour. Au premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 81,04% des votants de l'agglomération, contre un taux de participation de 77,69% au deuxième tour, soit 23 319 personnes.