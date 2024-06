Résultat des législatives à Quilly : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - 26,17% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle 2022 à Quilly L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans le verdict de l'élection du président de la République. C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête à Quilly lors du premier tour de la présidentielle avec 26,17%, devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 24,48%. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Emmanuel Macron et Yannick Jadot, avec seulement 23,06% et 6,35% des suffrages. Et la candidate du RN échouait aussi au second tour, avec 46,56% contre 53,44%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Quilly ? Le verdict du plus récent scrutin législatif est un indicateur précieux au moment de l'élection du jour. Lors des dernières législatives à Quilly, le RN arrivait à la deuxième place, 22,06% des votants ayant choisi son binôme, contre 40,82% pour Matthias Tavel (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme LFI-PS-PC-EELV avec 62,86%. Matthias Tavel remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Quilly et législatives : démographie, économie et choix électoraux Quel impact auront les électeurs de Quilly sur le résultat des législatives ? Avec un taux de chômage de 5,26% et une densité de population de 77 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (16,0%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 498 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,08%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,39%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Quilly mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,77% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Quilly ? Comment votent le plus souvent les citoyens de cette commune ? Il y a quelques semaines, au moment des précédentes européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 49,06% dans la commune de Quilly, à comparer avec un taux d'abstention de 49,78% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,15% au premier tour. Au deuxième tour, 51,6% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Quilly pour les législatives ? Pour mémoire, au niveau national, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.