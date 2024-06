En direct

19:47 - À Rémilly, que vont trancher les supporters de la gauche ? Alors que la Nupes avait marqué les législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Front populaire qui a émergé cette fois. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. La liste portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait glané 8,24% à Rémilly pour ces élections continentales. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste insoumise de Manon Aubry, celle de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Soit une somme tournant autour des 15% sur place. Lors du premier round des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé aussi 15,64% des suffrages dans la localité.

18:42 - 14 points gagnés en 5 ans par le RN à Rémilly Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN, qui se monte déjà à 14 points à Rémilly entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet être monté plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut donc penser que le RN sera à près de 37% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 44,58% pour Jordan Bardella à Rémilly au début du mois Une autre élection, bien plus récente, a pris place dernièrement qu'il faut aussi analyser de près. D'autant qu'il s'agit d'un séisme. C'est en effet la liste de Jordan Bardella qui s'est imposée aux élections du Parlement européen il y a trois semaines à Rémilly, avec 44,58% des suffrages exprimés, soit 395 voix, devant celle de Valérie Hayer avec 14,9%, et Raphaël Glucksmann avec 8,24%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Rémilly au premier tour de l'élection présidentielle La préférence des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait frappé vraiment très fort à Rémilly à l'issue de la présidentielle 2022 avec un score de 34,61% des voix dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,6% et 13,68% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 7,51% des voix pour sa part. Pour le 2e tour, c'est de nouveau la patronne du parti d'extrême droite qui gagnait à Rémilly avec 54,41%, devant Emmanuel Macron à 45,59%.

12:32 - Des législatives positives pour le RN il y a deux ans Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera le principal enseignement pour ces législative au niveau local, comme dans le reste de la France. Le Rassemblement national parvenait en pôle position à Rémilly lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. C'est en effet Françoise Grolet qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 29,89% dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription de la Moselle. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 67,30%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 32,70%.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Rémilly : ce qu'il faut retenir Dans la commune de Rémilly, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des élections législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la ville, avec près de 30% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 9,85%. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (81,49%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 734 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,48%) met en lumière des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,18%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Rémilly mettent en relief une diversité de qualifications, avec 15,69% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Les législatives sont lancées à Rémilly : scrutin en cours Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des précédents rendez-vous électoraux ? Il y a quelques semaines, lors des précédentes européennes, 53,22% des personnes aptes à voter à Rémilly avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 51,21% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 43,43% au premier tour et seulement 40,18% au second tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle atteignait 18% le midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.