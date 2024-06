En direct

Que vont trancher les supporters de la gauche à Ribaute-les-Tavernes ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, avance sans garantie. La liste Glucksmann, alliée du PS, avait cumulé 8,81% à Ribaute-les-Tavernes début juin. Mais on peut en revanche évaluer un résultat de 19% pour la gauche pour ce premier tour dans la ville, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de Manon Aubry (6,35%), de Marie Toussaint (3,06%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,7%). A l'occasion du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 17,94% des voix dans la commune.

8 points gagnés en 5 ans par le RN à Ribaute-les-Tavernes Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'au niveau du pays, les scores de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 30% des voix au scrutin européen de 2024, soit près de 8 points de plus qu'en 2019, la dynamique locale semble décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà avancé de 8 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN dépassera les 40% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

Une avance du RN à Ribaute-les-Tavernes début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme plus logique encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours résonne encore dans les têtes. 50,06% des voix se sont en effet portées vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Ribaute-les-Tavernes, devant Valérie Hayer à 8,81% et Raphaël Glucksmann à 8,81%. Le mouvement nationaliste a cumulé ainsi 426 électeurs de Ribaute-les-Tavernes.

36,08% pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle à Ribaute-les-Tavernes C'est incontestablement le scrutin présidentiel qui est le meilleur révélateur sur l'inclinaison des habitants d'une commune. L'élection suprême avait servi un gros avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. Marine Le Pen finissait à 36,08% au 1er round, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 19,35% et 17,91% des voix. Ribaute-les-Tavernes n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec seulement 10,53% des suffrages pour sa part. Nouvelle déflagration au second tour pour la candidate du RN face à Macron avec une candidate du RN à 59,41% contre 40,59%.

Des élections législatives positives pour le RN il y a deux ans Analyser le dernier scrutin législatif est d'une logique implacable au moment de l'élection du jour. Les législatives 2022 avaient abouti à un bon résultat pour le Rassemblement national à Ribaute-les-Tavernes. C'est en effet Jean-Marie Launay qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 35,31% dans la commune, qui votait pour la 5ème circonscription du Gard. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 66,30%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 33,70%.

Les enjeux locaux de Ribaute-les-Tavernes : tour d'horizon démographique Dans les rues de Ribaute-les-Tavernes, le scrutin est en cours. Avec une population de 2 057 habitants répartis dans 1 018 logements, cette commune présente une densité de 147 hab par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 157 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 199 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (19,25%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les électeurs, dont 26,74% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2142,5 € par mois, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,24%, révélant une situation économique en demi-teinte. Pour résumer, Ribaute-les-Tavernes incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

Taux d'abstention lors des législatives à Ribaute-les-Tavernes : quels enseignements ? Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des élections antérieures ? Pendant les européennes de début juin, 1 616 personnes en capacité de voter à Ribaute-les-Tavernes s'étaient rendues aux urnes (soit 54,02%), à comparer avec une participation de 53,84% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,1% au premier tour et seulement 46,61% au second tour. Quelle sera la participation à Ribaute-les-Tavernes cette année ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle atteignait 18% à midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c'était moins qu'en 2017.