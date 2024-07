Résultat des législatives 2024 à Vézénobres (30360) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Le Front populaire pourrait compter entre 28,48% et 30% à Vézénobres lors de ces législatives L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle au Front populaire lors du second tour des élections de 2024 ou se transférer vers une autre candidature ? L'attelage a réuni plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Vézénobres, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 28,48% des votes dans la commune. Un score qui n'a pourtant pas vraiment bougé en comparaison des 28,95% de la Nupes au premier tour en 2022. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 46,74% pour faire mieux que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - L'extrême droite a vigoureusement progressé à Vézénobres Le nombre d'électeurs en faveur de la formation de Jordan Bardella au second tour sera un enjeu à l'échelle locale pour cette législative. La progression du parti, qui s'élève déjà à 22 points à Vézénobres entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet avoir progressé encore plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'en 2022. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut penser que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Nouvelle avance pour le Rassemblement national à Vézénobres ? Le score obtenu par Jordan Bardella ce 7 juillet sera en conséquence une des clés pour le second tour de cette législative au niveau local, comme dans le reste de la France. Le Rassemblement national va-t-il encore s'imposer à Vézénobres, comme lors des législatives 2022 ? Avec 22,8% à Vézénobres, le Rassemblement national avait été en revanche devancé par les 28,95% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des législatives il y a deux ans. Miracle ou coup de chance : le parti d'extrême droite réussira finalement à terminer à la première marche de ces législatives, avec 53,26%, contre 46,74% pour le binôme Nupes à l'issue du deuxième round.

20:05 - Quel verdict pour le RN aux législatives 2024 à Vézénobres ? Avec 44,65% des bulletins de vote, Pierre Meurin (Rassemblement National) a pris la tête à Vézénobres, le 30 juin pour le premier round de l'élection législative. Arnaud Bord (Front populaire) et Nadia El Okki (Ensemble pour la République) suivaient en décrochant 28,48% et 18,83% des électeurs. Pierre Meurin était aussi en tête dans la 4ème circonscription du Gard dans son ensemble, avec cette fois 48,69%, devant Arnaud Bord avec 27,38% et Nadia El Okki avec 16,36%.

19:21 - À Vézénobres, la participation du premier tour surpasse celle des européennes Au fil des précédents scrutins électoraux, les 1 939 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. À Vézénobres, le pourcentage de participation lors du premier tour des législatives 2024 était de 72,93%, surpassant de 15 points celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, lors du précédent scrutin européen, le taux de participation s'était en effet hissé à 57,26% des inscrits sur les listes électorales de Vézénobres, à comparer avec un taux de participation de 52,23% il y a cinq ans. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,9% à 12 heures et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Vézénobres lors du second round des législatives ? Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet 2024, lors des élections législatives à Vézénobres ? Le taux de participation à Vézénobres s'élevait à 72,93% pour le 1er tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 représentait 49,18% au premier tour et 50,37% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Vézénobres ? En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, 76,39% des électeurs dans la localité s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 78,69% au premier tour, soit 1 145 personnes. La flambée des prix des matières premières qui pèse sur le budget des familles est de nature à ramener les citoyens de Vézénobres (30360) dans les isoloirs.

17:29 - Vézénobres : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections À Vézénobres, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influencer les législatives. Dans la commune, 31% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 9,21% de plus de 75 ans. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (73,44%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 724 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (15,85%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (3,00%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Vézénobres mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,35% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.