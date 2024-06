Résultat des législatives à Rixheim : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Sur quel candidat vont se porter les électeurs de la Nupes à Rixheim ? L'autre interrogation de ces législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire. Raphaël Glucksmann avait cumulé 10,57% à Rixheim pour ce tour unique des européennes. Un score qui devrait s'améliorer à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque la coalition relookée s'élève virtuellement à 23% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier tour des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 12,85% des votes dans la commune.

18:42 - Le RN a lourdement avancé à Rixheim Difficile de trouver une ligne directrice claire dans cette combinaison de résultats. Mais des tendances se distinguent… Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN dans la localité entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il est donc permis de penser que le RN dépassera les 26% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella dans sa moyenne nationale à Rixheim il y a trois semaines Le résultat de ce dimanche 30 juin va peut-être se rapprocher bien plus du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Dans le détail, 1806 électeurs de Rixheim ont en effet préféré la liste Rassemblement national il y a trois semaines, aux européennes. La liste Bardella séduisait ainsi 34,97% des voix devant Valérie Hayer à 15,01% et Raphaël Glucksmann à 10,57%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Rixheim lors de la présidentielle 2022 C'est incontestablement l'élection à la présidence de la République qui en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Rixheim lors du premier tour de la présidentielle avec 28,49%, devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 26,6%. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 19,24% et 7,91% des suffrages. Et la patronne du RN n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 45,07% contre 54,93%.

12:32 - Le parti présidentielle s'en sortait bien au premier tour des législatives 2022 à Rixheim Aux législatives en 2022 à Rixheim, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 18,52% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 50,48% pour Olivier Becht (LREM) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! Avec 73,75%. Olivier Becht conservait donc son avance sur place.

11:02 - Élections à Rixheim : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la commune de Rixheim, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections législatives. Avec un pourcentage de 33% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 11,3%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (63,57%) met en exergue l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisme. Un salaire moyen mensuel net de 2321,65 €/mois montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 4 418 votants. Enfin, la présence d'une population immigrée de 9,46% et d'une population étrangère de 5,14% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'instruction à Rixheim mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,18% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

09:32 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Rixheim ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors du premier tour des législatives à Rixheim (68170) ? Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 39,04% au premier tour et seulement 35,9% au second tour. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 11 338 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 68,39% s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 67,89% au deuxième tour, soit 7 693 personnes. Les efforts pour faire "barrage" au Rassemblement national seraient en mesure d'impacter la participation à Rixheim.