Résultat des législatives à Robecq : l'élection 2024 en direct

11:02 - Élections législatives à Robecq : un éclairage démographique

Quel impact aura la population de Robecq sur les résultats des législatives ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le village, avec près de 32% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 11,08%. En outre, le taux de familles propriétaires (83,85%) souligne le poids des problématiques relatives au logement et à l'aménagement du territoire. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (12,31%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 548 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,89%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (4,85%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Robecq mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 27,38% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.