En direct

19:49 - À Rodilhan, qui va rafler le vote Nupes ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors de ces nouvelles élections ? Raphaël Glucksmann avait cumulé 11,85% à Rodilhan il y a quelques jours. Mais ce sont 22% que peut en revanche entrevoir la gauche, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (6,39%), de Marie Toussaint (3,41%) et enfin de Léon Deffontaine (2,47%). Pour le premier round des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 18,35% des bulletins dans la localité.

18:42 - Le RN a lourdement gagné du terrain à Rodilhan en 5 ans Difficile de mettre en perspective cette avalanche de données. Mais des éléments se distinguent… L'évolution du RN, qui se monte déjà à 9 points à Rodilhan entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection sommaire, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 50% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage du Rassemblement national à Rodilhan au début du mois Ce qui est sorti des dernières élections il y a quelques jours va résonner encore plus fort dans les têtes au moment de ce nouveau scrutin. C'est en effet la liste Bardella qui s'est imposée aux élections européennes il y a trois semaines à Rodilhan, avec 46,97% des suffrages, soit 551 voix dans la ville, devant la liste dirigée par Raphaël Glucksmann avec 11,85%, elle-même suivie par Valérie Hayer avec 11,51%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Rodilhan au premier tour de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une commune transparait sans doute le plus visiblement dans les résultats de l'élection du locataire de l'Elysée. Il faut retenir que le Rassemblement national avait affiché au premier tour plus de votes aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République. La candidate avait accumulé 33,56% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés respectivement par 21,86% et 16,38%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 56,3% contre 43,7%).

12:32 - Des législatives positives pour le Rassemblement national la dernière fois Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera scruté à travers le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme partout ailleurs. Le Rassemblement national réalisait un très bon départ à Rodilhan lors des législatives 2022. Dans la commune, qui faisait partie de la 1ère circonscription du Gard, c'est Yoann Gillet qui arrivait en tête au premier tour avec 37,50%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 59,36%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 40,64%.

11:02 - Rodilhan : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives À Rodilhan, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influencer les élections législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 32% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 11,82%. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (14,57%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1 022 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (13,58%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (9,61%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Le taux d'étudiants, de 7,27% à Rodilhan, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - C'est parti pour les élections législatives à Rodilhan Ce dimanche, lors des élections législatives à Rodilhan (30230), qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la localité, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,6% au premier tour et seulement 48,3% au second tour. Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, c'était presque un record. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 74,77% dans la localité. La participation était de 77,92% au premier tour, c'est-à-dire 1 673 personnes.