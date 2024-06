Résultat des législatives à Rolleville : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Une victoire du Rassemblement national à Rolleville début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme encore plus logique au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, a remporté les élections européennes 2024 à Rolleville. Ladite liste attirait 35,47% des votes, face à Valérie Hayer à 20,09% et Raphaël Glucksmann à 12,82%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Rolleville au premier tour de l'élection présidentielle Rolleville avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 26,88%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, conforté par 32,73% des suffrages. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 18,77% et 3,6% des suffrages. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 41,69% contre 58,31%.

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant au premier tour Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera analysé selon le prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. Le RN n'a pas convaincu à Rolleville en 2022, lors des élections du Parlement, avec 20,48% au premier tour, contre 35,71% pour Agnès Firmin Le Bodo (Ensemble !), Rolleville étant partie intégrante de la 7ème circonscription de la Seine-Maritime. Au deuxième tour, c'est encore Agnès Firmin Le Bodo qui va cumuler le plus de suffrages, avec 57,69% sur la seule circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Rolleville : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Devant le bureau de vote de Rolleville, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Dotée de 476 logements pour 1 207 habitants, la densité de la commune est de 166 habitants par km². L'existence de 34 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (90,55%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les électeurs, dont 32,57% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 51,61% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 567,12 euros, pèse sur une ville qui ambitionne plus de prospérité. À Rolleville, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Rolleville L'un des critères forts de ce scrutin législatif 2024 sera incontestablement le niveau d'abstention à Rolleville (76133). Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,15% au premier tour et seulement 44,57% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Rolleville ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18% le midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 846 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 18,58% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 19,5% au premier tour.