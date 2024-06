En direct

19:48 - Le résultat de la Nupes aux dernières élections à Rots convoité La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient voté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'un chef, devrait en rassembler une portion. La liste Place-Publique emmenée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait cumulé 16,89% à Rots il y a quelques jours. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche aux législatives, puisque l'union renouvelée peut virtuellement se situer à 29% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement à Rots, la Nupes avait par ailleurs glané 26,82% des votes si on tient compte en intégralité des 2 circonscriptions couvrant la ville, soit plus que son score national. Combien récupérera le Nouveau Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et annoncé au coude-à-coude avec la majorité présidentielle dans les sondages lors de ces élections législatives ?

18:42 - À Rots, un Rassemblement national favori ? Difficile de se faire une idée claire des prochaines élections après tous ces chiffres. Mais des tendances émergent… La progression du RN semble déjà solide à Rots entre le score de Jordan Bardella en 2019 (18,21%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (25,8%), de l'ordre de 7 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les instituts de sondages donnant plutôt au RN une progression de 15 points par rapport à la dernière élection des députés dans l'ensemble du pays, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 22% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - La liste RN à 25,8% à Rots il y a trois semaines Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date semble aussi indispensable au moment d'analyser le scrutin des législatives. Il y a quelques semaines en effet, à Rots, la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, cumulant 25,8% des votes contre Valérie Hayer à 23,03% et Raphaël Glucksmann à 16,89%.

14:32 - 37,57% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Rots L'inclinaison des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus dans le verdict de l'élection de celui qui va présider la France. Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 17,01% contre 37,57% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 15,94% et 7,34% des voix. Et Marine Le Pen s'inclinait face à son rival au second tour, avec 32,37% contre 67,63%.

12:32 - Ensemble s'en sortait bien au premier tour des dernières législatives à Rots Le résultat en faveur de la formation de Jordan Bardella ce soir sera une des clés pour cette élection des députés localement. Le RN avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Rots, comptant 14,55% en moyenne sur les 2 circonscriptions locales, alors que les candidats La République en Marche obtiendront 33,18% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux candidats rivaux estampillés Ensemble ! - Majorité présidentielle (55,94% contre 44,06% pour le RN). La liste des gagnants dans la ville était donc cette fois Fabrice Le Vigoureux (ENS) dans la 1re circonscription avec 57,52% et Bertrand Bouyx (ENS) dans la 5e circonscription avec 53,79%.

11:02 - Les enjeux locaux de Rots : tour d'horizon démographique La composition démographique et la situation socio-économique de Rots contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 33% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 4,97%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 43 193 €/an montre l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 1 118 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,48%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,83%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Rots mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,72% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - La participation aux élections législatives à Rots (14740) Ce 30 juin, lors du premier tour des législatives à Rots, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,35% au premier tour et seulement 55,15% au deuxième tour. En comparaison, à l'échelle du pays, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour. Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 999 personnes en âge de voter dans la ville, 82,68% avaient participé au vote. La participation était de 80,69% au premier tour, c'est-à-dire 1 613 personnes.