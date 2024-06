En direct

19:39 - Pas vraiment d'évolution pour la gauche depuis les dernières législatives à Ruffey-lès-Echirey Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les dernières élections législatives, mais a disparu aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui s'avance en 2024. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. Au moment des européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 12,89% à Ruffey-lès-Echirey. Reste que dans la localité, il faudra aussi tenir compte des 6,68% de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,66% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,33% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un cumul tournant autour des 24% sur place. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Ruffey-lès-Echirey, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 25,13% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Le RN a vivement progressé à Ruffey-lès-Echirey en 5 ans Difficile d'établir des prévisions dans tous ces scores. Mais des pistes émergent… Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été amassés par le RN dans la localité entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En faisant une projection simple, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 27% ou plus à Ruffey-lès-Echirey ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 31,06% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Ruffey-lès-Echirey début juin Cet équilibre politique a vécu. C'est en effet la liste d'extrême droite portée par Jordan Bardella qui a remporté les élections du Parlement européen 2024 à Ruffey-lès-Echirey, avec 31,06% des voix exprimées devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 17,55%, qui avait elle-même devancé la liste de Raphaël Glucksmann avec 12,89%.

14:32 - Ruffey-lès-Echirey avait voté Macron lors de l'élection présidentielle Le choix de celui qui va présider la France est incontestablement la principale clé pour jauger une tendance politique locale. Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 23,78% contre 31,97% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 16,15% et 8,53% des suffrages. Et la patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 41,09% contre 58,91%.

12:32 - Un premier tour positif pour le bloc présidentiel en 2022 Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Ruffey-lès-Echirey il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 19,61% au premier tour, contre 30,84% pour Benoît Bordat (Ensemble !), Ruffey-lès-Echirey votant pour la 2ème circonscription de la Côte-d'Or. Le parti sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Ruffey-lès-Echirey Comment la population de Ruffey-lès-Echirey peut-elle affecter les résultats des législatives ? La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations des directives, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans le bourg, 32% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 24,78% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (8,42%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 573 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,46%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,35%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Ruffey-lès-Echirey mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,06% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - La mobilisation des électeurs aux législatives à Ruffey-lès-Echirey À Ruffey-lès-Echirey (21490), le niveau d'abstention sera immanquablement un facteur essentiel de ces élections législatives 2024. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, sur les 1 048 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 83,05% avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 86,26% au premier tour, soit 904 personnes. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 54,52% au premier tour. Au deuxième tour, 48,38% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Ruffey-lès-Echirey cette année ? L'inflation dans le pays est notamment susceptible de ramener les citoyens de Ruffey-lès-Echirey dans les isoloirs.