En direct

19:53 - La gauche avec le RN et Ensemble au coude-à-coude à Saint-Benoît pour ces élections législatives 2024 ? Alors que la Nupes avait fait une percée lors des élections législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle union qui s'avance cette fois. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche aujourd'hui. La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait terminé à 7,16% à Saint-Benoît le 9 juin. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche dans la soirée, puisque l'alliance relookée peut théoriquement atteindre 30% cette fois, en cumulant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La Nupes était absente par ailleurs aux législatives 2022 à Saint-Benoît. C'est pourtant un candidat de gauche, labellisé Divers gauche, qui y montait sur la première marche au premier tour, avec 70,31% des votes. La gauche rééditait sa victoire au second tour.

18:42 - Quels résultats pour le RN à Saint-Benoît lors des législatives ? Que retenir des résultats des derniers scrutins ? L'étiquette RN devrait se trouver pas loin de 20% à Saint-Benoît lors du premier tour de ces législatives si la tendance prédite par les élections européennes s'applique localement. Le parti nationaliste est même crédité d'environ un tiers des voix dans l'Hexagone, soit une quinzaine de points de plus qu'en 2022. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est accrobatique, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, rien qu'entre les européennes de 2019 et de 2024.

15:31 - 40,4% pour la liste Rassemblement national à Saint-Benoît au début du mois Le résultat de ce dimanche 30 juin va peut-être confirmer l'équilibre établi le 9 juin dernier. Il y a quelques semaines en effet, à Saint-Benoît, la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, glanant 40,4% des votes contre Manon Aubry à 18,67% et Valérie Hayer à 7,23%. Ce sont ainsi 2365 électeurs qui l'ont choisie dans la commune.

14:32 - 37% pour Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle à Saint-Benoît C'est sans doute l'élection du président de la République qui est le meilleur indice sur les préférences des habitants d'une commune. Performance notable : le RN avait fait au premier tour un meilleur résultat aux législatives il y a deux ans à Saint-Benoît que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République, puisqu'elle avait accumulé 29,76% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 37%, suivi donc de Marine Le Pen avec 29,76% et Emmanuel Macron avec 19,47%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 64% contre 36%).

12:32 - Les données des dernières élections, un repère pour les législatives 2024 à Saint-Benoît ? Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Saint-Benoît en 2022, lors des élections législatives, avec 7,89% au premier tour, contre 70,31% pour Ridwane Issa (Divers gauche), Saint-Benoît faisant partie de la 5ème circonscription de La Réunion. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

11:02 - Saint-Benoît et législatives : démographie, économie et choix électoraux Quelle influence les électeurs de Saint-Benoît exercent-ils sur le résultat des élections législatives ? Dans l'agglomération, 25,09% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 4,19% sont des personnes âgées. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 14 818 euros/an, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Le nombre de familles monoparentales (38,54%) met en lumière des besoins de suivi social, alors que le taux de salariés en CDD (16,44%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 7,69% à Saint-Benoît, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - Participation à Saint-Benoît : que retenir des précédentes élections ? Le taux d'abstention sera à n'en pas douter l'un des critères décisifs de ce scrutin législatif à Saint-Benoît (97437). Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 32,44% au premier tour. Au second tour, 40,55% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Saint-Benoît ? Pour le second tour de la dernière présidentielle, 57,5% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 49,95% au premier tour, soit 14 522 personnes. La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des familles pourrait entre autres faire augmenter la participation à Saint-Benoît.