Résultat des législatives à Saint-Corneille : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Début juin, la victoire du Rassemblement national à Saint-Corneille Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler aussi indispensable au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Il y a quelques semaines en effet, à Saint-Corneille, la liste du Rassemblement national, qui avait à sa tête un certain Jordan Bardella, l'a emporté, récoltant 37,45% des suffrages devant Valérie Hayer à 17,45% et Raphaël Glucksmann à 14,91%. Dans le détail, 206 électeurs ont alors été séduits par le RN dans la ville.

14:32 - Saint-Corneille avait voté Macron lors de la dernière présidentielle C'est certainement le scrutin présidentiel qui nous éclaire le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 28,62% contre 28,99% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse finissaient au pied de ce podium avec respectivement 15,72% et 5,41% des voix. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 46,25% contre 53,75%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Saint-Corneille ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un indicateur précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Aux législatives en 2022 à Saint-Corneille, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 24,85% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 33,54% pour Marietta Karamanli (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nupes avec 59,73%. Marietta Karamanli remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Le poids démographique et économique de Saint-Corneille aux législatives Dans la ville de Saint-Corneille, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des élections législatives. La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la ville, 43% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 3,88% ont plus de 75 ans. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (6,6%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 503 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (5,08%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,29%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Corneille mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,8% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Saint-Corneille Comment votent généralement les électeurs de cette ville ? Lors des précédentes élections européennes, le pourcentage de participation représentait 51,83% des électeurs de Saint-Corneille (Sarthe), contre un taux de participation de 52,51% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,45% au premier tour. Au deuxième tour, 44,03% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Saint-Corneille pour les élections législatives 2024 ? Il y a 2 ans, au second tour de la présidentielle, parmi les 1 078 personnes en âge de voter au sein de la ville, 80,33% étaient allées voter. Le taux de participation était de 78,29% au premier tour, soit 844 personnes.