Résultat des législatives à Saint-Eustache-la-Forêt : l'élection 2024 en direct

La communauté des électeurs de Saint-Eustache-la-Forêt s'était clairement tournée vers Marine Le Pen au moment de l'élection présidentielle de 2022 puisque la cheffe de l'ancien Front national prenait la tête avec 36,98% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,27% et 16,95% des voix. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec seulement 5,55% des suffrages pour sa part. Pour le deuxième tour deux semaines plus tard, c'est de nouveau Marine Le Pen qui se plaçait en tête à Saint-Eustache-la-Forêt avec 60,85%, devant Emmanuel Macron à 39,15%.

11:02 - Saint-Eustache-la-Forêt : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Les données démographiques et socio-économiques de Saint-Eustache-la-Forêt révèlent des tendances nettes susceptibles d'affecter le résultat des élections législatives. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la localité, 22,09% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 5,34% de plus de 75 ans. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (87,07%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 434 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (16,44%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,77%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Eustache-la-Forêt mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,33% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.