Résultat des législatives à Saint-Fuscien : l'élection 2024 en direct

Chose rare : le Rassemblement national avait récolté au premier tour plus d'électeurs en moyenne aux législatives dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat, puisqu'elle avait accumulé 11,63% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 52,41%, suivi donc de Marine Le Pen avec 11,63% et Jean-Luc Mélenchon avec 9,17%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 21,29% contre 78,71%).

11:02 - Élections législatives à Saint-Fuscien : un éclairage démographique

La démographie et le profil socio-économique de Saint-Fuscien contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans le bourg, avec près de 32% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 5,61%. En outre, le taux de ménages propriétaires (86,45%) met en exergue le poids des questions concernant le logement et l'urbanisation. Le pourcentage important de cadres, représentant 38,93%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,83%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (4,75%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,66% à Saint-Fuscien, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.