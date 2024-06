En direct

19:47 - À Saint-Germain-de-la-Grange, quels reports de voix à gauche aux européennes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle union qui se présente en 2024. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait terminé à 13,03% à Saint-Germain-de-la-Grange le 9 juin. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 23% sur place. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Saint-Germain-de-la-Grange, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 15,62% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,7% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,98% pour Yannick Jadot, 1,5% pour Fabien Roussel et 0,75% pour Anne Hidalgo).

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a grappillé 14 points à Saint-Germain-de-la-Grange Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'au niveau national, les scores du Rassemblement national ont grimpé à plus de 31% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale apparaît plus forte encore. Le parti a en effet déjà récupéré 14 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN soit à près de 20% voire plus à Saint-Germain-de-la-Grange ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Saint-Germain-de-la-Grange il y a trois semaines ? Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme encore plus logique au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un précédent majeur. C'est en effet la liste poussée par Jordan Bardella qui l'a emporté aux élections européennes il y a trois semaines à Saint-Germain-de-la-Grange, avec 24,1% des votes, soit 220 voix, devant la liste portée par Valérie Hayer avec 19,93%, et la liste de Raphaël Glucksmann avec 13,03%.

14:32 - Qui a remporté l'élection présidentielle il y a deux ans à Saint-Germain-de-la-Grange ? C'est probablement la présidentielle qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 14,95% contre 38,7% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 14,7% et 9,55% des suffrages. Et la candidate du RN s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 27,7% contre 72,3%.

12:32 - Une majorité encore favorite ce soir ? Le RN ne convainquait pas à Saint-Germain-de-la-Grange il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 12,23% au premier tour, contre 43,34% pour Karl Olive (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Saint-Germain-de-la-Grange faisant partie de la 12ème circonscription des Yvelines. Au second tour, c'est encore Karl Olive qui remportera le plus de votes, avec 69,65% sur l'unique circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Germain-de-la-Grange : ce qu'il faut retenir Dans la ville de Saint-Germain-de-la-Grange, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 355 hab par km² et 48,94% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,94% pourrait agir sur les espoirs des électeurs quant aux mesures sur l'emploi. Le taux élevé de cadres, atteignant 41,97%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de familles monoparentales (12,71%) met en lumière des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (3,5%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (50,04%), témoigne d'une population instruite à Saint-Germain-de-la-Grange, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

09:32 - Participation à Saint-Germain-de-la-Grange : quelles perspectives pour les législatives ? L'une des clés des élections législatives 2024 sera à n'en pas douter l'ampleur de la participation à Saint-Germain-de-la-Grange (78640). Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 56,38% au premier tour. Au deuxième tour, 54,27% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Au niveau national, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 476 personnes en âge de voter au sein de la ville, 78,86% étaient allées voter. Le taux de participation était de 83,4% au premier tour, c'est-à-dire 1 231 personnes.