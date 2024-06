La Nupes, qui a déjà explosé en vol, va-t-elle voir son résultat aller directement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors des élections de 2024 ? La liste dirigée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait cumulé 9,34% à Saint-Gervasy pour ces élections continentales. Reste que dans la cité, il faudra aussi prendre en compte les 5,41% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 0,74% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,47% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit une somme tournant autour des 15% sur place. A l'occasion du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 16,2% des suffrages dans la localité.

Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme plus pertinent encore, au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est très parlant. 58,6% des voix se sont en effet portées vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Saint-Gervasy, contre Valérie Hayer à 9,58% et Raphaël Glucksmann à 9,34%. Le mouvement eurosceptique a terminé en tête avec 477 votants de Saint-Gervasy.

Point à retenir : le Rassemblement national avait fait au premier tour un meilleur pourcentage aux législatives 2022 à Saint-Gervasy que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême, puisqu'elle avait engrangé 41,06% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 18,69% et 12,97%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 64,56% contre 35,44%).

11:02 - Les défis socio-économiques de Saint-Gervasy et leurs implications électorales

Dans la commune de Saint-Gervasy, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des législatives. Avec une densité de population de 267 hab/km² et 46,96% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de chômage à 12,95% peut agir sur les attentes des habitants en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (89,78%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 658 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,95%) met en lumière des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,02%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Gervasy mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 31,07% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.