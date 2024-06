En direct

19:51 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Saint-Ismier fait envie La Nupes, qui a été dissoute malgré son coup d'éclat lors des dernières législatives, va-t-elle voir son score se transférer automatiquement vers le Front populaire lors des élections de 2024 ? Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Saint-Ismier, le binôme Nupes avait en effet cumulé 17,65% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment obtenu 19,26% à Saint-Ismier pour le tour unique des européennes. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'union relookée s'élève virtuellement à 31% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le RN a lourdement progressé à Saint-Ismier en 5 ans Difficile de mettre en perspective cette masse de chiffres. Mais des pistes se distinguent… L'évolution du RN, qui se monte déjà à 8 points à Saint-Ismier entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera à près de 16% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - L'exception Saint-Ismier lors des européennes 2024 Revenir sur le séisme du 9 juin apparaît aussi comme avisé au moment d'observer le scrutin de ce dimanche 30 juin. Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella a trouvé plus fort que lui en effet aux élections européennes localement. Le candidat est arrivé troisième, avec 18,55%, en retrait par rapport à Valérie Hayer avec 26,29% et Raphaël Glucksmann avec 19,26%.

14:32 - 44,5% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Saint-Ismier Le choix du président de la République est certainement la meilleure loupe pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Point à retenir : le RN avait obtenu au premier tour un résultat plus élevé aux législatives à Saint-Ismier que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République. La candidate avait accumulé 12,49% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 44,5%, suivi donc de Marine Le Pen avec 12,49% et Jean-Luc Mélenchon avec 12,35%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 22,87% contre 77,13%).

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant ce soir Le résultat du plus récent scrutin législatif apparaît comme un indicateur précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Les élections législatives 2022 à Saint-Ismier ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 8,08% dans la commune, qui votait pour la 1ère circonscription de l'Isère, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle rassembleront 56,56% des voix. Saint-Ismier choisira d'ailleurs Olivier Véran au second tour, finalement à la première place localement avec 75,84%.

11:02 - Saint-Ismier : législatives et dynamiques démographiques Dans la ville de Saint-Ismier, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des législatives. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des directives en matière d'instruction et de santé. Dans la commune, 30% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 31,42% de plus de 60 ans. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 41,45%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,39%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (7,68%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (62,19%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Saint-Ismier, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

09:32 - Les législatives démarrent à Saint-Ismier : quel sera le taux de participation ? Comment votent d'habitude les citoyens de cette ville ? Il y a quelques semaines, pendant les précédentes élections européennes, 35,92% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Ismier avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 40,82% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 42,87% au premier tour et seulement 42,28% au deuxième tour. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour.