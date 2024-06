Résultat des législatives à Saint-Jean : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Une progression pour la gauche depuis les dernières législatives à Saint-Jean La Nupes, qui a déjà éclaté, va-t-elle voir son score se transférer automatiquement vers la nouvelle coalition de gauche ce dimanche ? Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives en 2022, à Saint-Jean, le binôme Nupes avait en effet enregistré 28,87% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment obtenu 19,99% à Saint-Jean le 9 juin. Mais ce sont 34% que peut en revanche briguer la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (7,14%), de l'EELV Marie Toussaint (6,79%) et enfin de Léon Deffontaine (2,38%).

18:42 - Le Rassemblement national en embuscade à Saint-Jean avant les législatives Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. En analysant sommairement la progression du RN vue des dernières élections européennes au niveau national, soit huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN a toutes les chances de se situer à près de 20% à Saint-Jean. Un verdict qui concorde avec les électeurs également grappillés par le parti dans la ville ces dernières années : une hausse de 7 points qui peut encore grimper.

15:31 - Une percée du RN aussi à Saint-Jean le 9 juin dernier ? Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus indispensable encore, au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Car le panorama établi à l'issue des élections il y a quelques jours est révélateur. Le résultat de la liste Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Saint-Jean, à 24,46%, soit 1203 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste doublait alors Raphaël Glucksmann à 19,99% et Valérie Hayer à 17,24%.

14:32 - Saint-Jean avait voté Macron lors de l'élection présidentielle L'élection suprême est sans doute la meilleure loupe pour évaluer une préférence politique locale. Lors de l'élection du locataire de l'Elysée, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 32,63% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 20,71%. Celle qui fut finaliste à deux reprises au niveau national ne finissait ici qu'avec 17,69% des votes. Le second round laissera en retrait la patronne du RN, Emmanuel Macron l'emportant avec 67,68% contre 32,32% pour Le Pen.

12:32 - Des législatives qui avaient souri au bloc Ensemble la dernière fois A l'échelle locale, le résultat de Jordan Bardella lors des élections législatives2024 sera très observé. Lors des dernières législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la commune de Saint-Jean, obtenant 14,25% des votes sur place, contre 32,48% pour Jean-Luc Lagleize (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents étiquetés La République en Marche (54,24% contre 45,76% pour le RN). Jean-Luc Lagleize conservait donc son avance sur place.

11:02 - Les enjeux locaux de Saint-Jean : tour d'horizon démographique Dans la ville de Saint-Jean, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 31% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 8,98%. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (64,64%) met en relief le poids des problématiques relatives à l'habitat et à l'urbanisation. Un salaire moyen mensuel net de 2757,93 €/mois souligne l'importance des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 4 752 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,87%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en CDD (5,69%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (41,4%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Saint-Jean, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Saint-Jean ? Afin de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville, il faut étudier les résultats des scrutins électoraux passés. A l'occasion des européennes du mois de juin 2024, 62,41% des personnes en capacité de participer à une élection à Saint-Jean avaient pris part au scrutin, contre une participation de 59,58% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 59,18% au premier tour et seulement 57,38% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Saint-Jean ? Il y a 2 ans, au deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 7 944 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 80,88% avaient pris part au scrutin. La participation était de 84,29% au premier tour, soit 6 696 personnes.