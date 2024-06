En direct

19:53 - À Saint-Joseph, quels reports de voix à gauche ce soir ? La Nupes étant terminée, que feront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire ? Il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des législatives 2022 à Saint-Joseph. C'est néanmoins un candidat de gauche, étiqueté Divers gauche, qui s'emparait de la première place au premier tour, avec 63,00% des votes. La ville donnait encore l'avantage à la gauche au second tour. Lors des européennes plus récemment, la liste Glucksmann a glané 6,37% à Saint-Joseph. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI de Manon Aubry (35,25%), ainsi que de ceux de Marie Toussaint (3,14%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,29%) le 9 juin. Soit un total de 45% sur place.

18:42 - L'extrême droite n'a pas séduit plus d'électeurs à Saint-Joseph ces 5 dernières années Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. À Saint-Joseph, on remarque que le RN n'est pas monté lors des européennes entre 2019 et 2024, Jordan Bardella enregistrant en effet 33,91% à l'issue du précédent scrutin européen et 30,54% le 9 juin dernier. Ce statu-quo diffère de ce qui est sorti des urnes au niveau de la France, avec près de huit points ajoutés pour le RN entre les dernières européennes et celles de 2024.

15:31 - Un 30,54% dans la moyenne nationale pour le RN à Saint-Joseph au début du mois Les résultats de ce 30 juin au soir seront certainement plus proches du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Jordan Bardella n'a fini que deuxième en effet aux élections du Parlement européen il y a quelques semaines à Saint-Joseph. La liste de Manon Aubry s'est arrogée la première marche avec 35,25%, contre 30,54% pour le RN.

14:32 - Avantage Jean-Luc Mélenchon à Saint-Joseph au premier tour de la présidentielle 2022 C'est sans doute le choix du locataire de l'Elysée qui nous éclaire le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête à Saint-Joseph lors du premier tour de la présidentielle avec 45,49%, dépassant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 28,41%. Emmanuel Macron et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 12,64% et 2,72% des suffrages. Avant que Marine Le Pen ne retourne la tendance au second avec 69,98% contre 30,02% pour Macron.

12:32 - Qu'avaient dit les législatives en 2022 à Saint-Joseph ? Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera analysé avec le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Lors des élections législatives 2022, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Saint-Joseph, récoltant 11,11% des votes sur place, contre 63,00% pour Emeline K\\/bidi (Divers gauche). Et le second tour ira dans le même sens avec encore Emeline K\\/bidi (Divers gauche) finalement en tête localement.

11:02 - Saint-Joseph : démographie et socio-économie impactent les législatives A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Saint-Joseph fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 38 807 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 1 835 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 23 853 foyers fiscaux. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (65,94%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Saint-Joseph forme une communauté diversifiée, avec ses 210 résidents étrangers, soit 0,55% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 1866,51 € par mois, la ville affiche un taux de chômage de 42,62%, révélant une situation économique mitigée. À Saint-Joseph, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Saint-Joseph ? L'observation des résultats des précédentes élections permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette agglomération. Début juin, durant les élections européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 61,19% au sein de Saint-Joseph (La Réunion). Le taux d'abstention était de 59,53% pour le scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 59,37% au premier tour. Au deuxième tour, 52,31% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Saint-Joseph ? En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 34,03% des électeurs inscrits dans l'agglomération avaient déserté les urnes. L'abstention était de 37,58% au premier tour.