19:39 - Un résultat aux législatives entre 20% et 21% à Saint-Julien pour le Front populaire ? La Nupes, qui a fait long feu, va-t-elle voir son résultat basculer vers le Nouveau Front populaire ce dimanche ? La liste Glucksmann avait obtenu 11,51% à Saint-Julien le 9 juin. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit une somme tournant autour des 20% sur place. La réserve de voix s'avère conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Saint-Julien, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 21,78% des votes dans la localité. Une percée à comparer enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - 13 points arrachés en 5 ans par le RN à Saint-Julien Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'évolution du RN, qui se monte déjà à 13 points à Saint-Julien entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut déduire que le RN sera à près de 29% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Saint-Julien dans la moyenne nationale concernant Jordan Bardella au début du mois Il y a une élection qui est depuis venue tout retourner. Le résultat de la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Saint-Julien, avec 32,56%, soit 266 voix. Le RN doublait alors Valérie Hayer à 19,22% et Raphaël Glucksmann à 11,51%.

14:32 - Quel était le résultat de la présidentielle 2022 à Saint-Julien ? C'est probablement l'élection du président de la République qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Il faut retenir que le RN avait enregistré au premier tour plus de votes aux législatives à Saint-Julien que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle. La candidate avait accumulé 21,16% au 1er tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 35,48%, suivi donc de Marine Le Pen avec 21,16% et Jean-Luc Mélenchon avec 13,66%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 36,79% contre 63,21%).

12:32 - Quel score à Saint-Julien pour le bloc présidentiel ce dimanche ? Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera une des clés pour cette élection 2024 à l'échelle locale. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville de Saint-Julien, obtenant 21,29% des votes sur place, contre 34,65% pour Benoît Bordat (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés La République en Marche avec 36,26% contre 63,74% pour les vainqueurs. Benoît Bordat remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Saint-Julien : démographie, élections et stratégies politiques Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Julien révèlent des tendances claires qui pourraient avoir une incidence sur les résultats des législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 5,61% peut agir sur les espérances des électeurs en matière de politiques sur le travail. Avec une densité de population de 90 hab par km² et 44,16% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de familles possédant au moins une voiture (86,23%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 620 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,80%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (6,9%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (37,31%), témoigne d'une population instruite à Saint-Julien, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

09:32 - Législatives à Saint-Julien : le niveau d'abstention À Saint-Julien (21490), l'un des facteurs décisifs des élections législatives sera à n'en pas douter le niveau de participation. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 85,21% des personnes aptes à voter dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 80,82% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 028 personnes. En comparaison, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 48,55% au premier tour. Au second tour, 51,14% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Julien ? La détermination des habitants d'empêcher la montée du Rassemblement national est par exemple susceptible de renforcer l'engagement civique des électeurs de Saint-Julien.