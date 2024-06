Résultat des législatives à Saint-Laurent-de-Brèvedent : l'élection 2024 en direct

Ces résultats de la présidentielle et des législatives remontent à deux ans déjà, une éternité en politique. 32,69% des suffrages sont en effet tombés vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Saint-Laurent-de-Brèvedent, devant Valérie Hayer à 17,31% et Raphaël Glucksmann à 15,86%. Le RN glanait ainsi pas moins de 202 électeurs de Saint-Laurent-de-Brèvedent.

Avec 20,88%, c'est un trop faible résultat qu'avait obtenu Marine Le Pen à Saint-Laurent-de-Brèvedent au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. La patronne du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 27,83% et 23,91% des suffrages. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 60,15% devant Marine Le Pen (39,85%).

11:02 - Le poids démographique et économique de Saint-Laurent-de-Brèvedent aux élections législatives

Quel impact auront les électeurs de Saint-Laurent-de-Brèvedent sur le résultat des législatives ? Dans la localité, 19,65% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 5,9% sont des personnes âgées. La pyramide des âges peut agir sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (7,9%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 609 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (6,11%) met en évidence des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,05%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Laurent-de-Brèvedent mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,89% des habitants titulaires du seul bac. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.