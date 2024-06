La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient choisi la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, devrait en rassembler une portion. A l'issue du premier round des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait enregistré 22,33% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Aux européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 13,42% à Saint-Laurent-Nouan. Un score qui devrait s'améliorer ce 30 juin, puisque l'union ripolinée peut virtuellement se situer à 21% cette fois, en cumulant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

Que déduire des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? Alors qu'au niveau national, les scores du RN ont atteint plus de 31% des suffrages aux européennes de juin, soit 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale apparaît plus puissante encore. Le parti lepéniste a en effet déjà récupéré 12 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse dépasser les 34% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

11:02 - Élections législatives à Saint-Laurent-Nouan : un éclairage démographique

La démographie et le contexte socio-économique de Saint-Laurent-Nouan déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Avec 34% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 8,18%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments clés. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (71,31%) souligne le poids des problématiques relatives à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (20,2%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 1 436 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,05%) met en évidence des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,32%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Laurent-Nouan mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,62% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.