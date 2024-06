Résultat des législatives à Saint-Léonard : l'élection 2024 en direct

Ce qui est sorti des dernières élections le 9 juin reste sans doute plus ancré encore dans les esprits. Il y a quelques semaines en effet, à Saint-Léonard, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a battu les autres listes, cumulant 42,9% des voix contre Valérie Hayer à 18,04% et Raphaël Glucksmann à 9,52%. Ce qui correspond à 302 votes dans la localité.

Le résultat du plus récent scrutin législatif peut sembler un élément précieux au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Les législatives 2022 avaient donné lieu à un beau démarrage pour le Rassemblement national à Saint-Léonard. On retrouvait en effet Nicolas Goury au sommet au premier tour, avec 29,51% dans la commune, qui faisait partie de la 9ème circonscription de la Seine-Maritime. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 51,63%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,37%.

11:02 - Saint-Léonard : démographie, élections et stratégies politiques

La composition démographique et la situation socio-économique de Saint-Léonard façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Avec une densité de population de 146 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 8,01%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (19,89%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 717 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (8,33%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (8,1%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Léonard mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 34,19% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.