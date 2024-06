En direct

19:48 - À Saint-Loup-Cammas, qui vont élire les supporters de la gauche ? L'autre question qui accompagne ces législatives est celle du vote de gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire. La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Saint-Loup-Cammas, le binôme Nupes avait en effet réuni 26,53% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et donné comme très proche de l'alliance macroniste dans les intentions de vote ? Aux élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 18,48% à Saint-Loup-Cammas. Reste que dans la cité, il faudra aussi prendre en compte les 6,66% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 5,91% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,44% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un total de 31% cette fois.

18:42 - En 5 ans, le RN a grappillé 11 points à Saint-Loup-Cammas Alors que déduire de cette masse de chiffres ? L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 11 points à Saint-Loup-Cammas entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 29% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 31,52% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Saint-Loup-Cammas aux européennes Il y a eu un autre rendez-vous électoral très récemment qu'il faut aussi étudier avec précision. D'autant que l'événement, majeur, est à l'origine de l'élection qui nous occupe maintenant. C'est en effet la liste d'extrême droite poussée par Jordan Bardella qui s'est imposée aux élections du Parlement européen il y a trois semaines à Saint-Loup-Cammas, avec 31,52% des voix exprimées, soit 336 voix dans la ville, devant la liste emmenée par Raphaël Glucksmann avec 18,48%, elle-même suivie par Valérie Hayer avec 13,79%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Saint-Loup-Cammas au premier tour de la présidentielle 2022 Le choix de celui qui va présider la France est certainement la clé pour juger une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Saint-Loup-Cammas lors du premier tour de la présidentielle avec 28,69%, devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 22,47%. Saint-Loup-Cammas n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 19,95% et 9,41% des suffrages. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 40,77% contre 59,23%.

12:32 - À Saint-Loup-Cammas, les résultats des dernières législatives toujours aussi justes aujourd'hui ? Le score du Rassemblement national sera le principal enseignement localement pour cette élection. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Saint-Loup-Cammas en 2022, lors des élections législatives, avec 21,48% au premier tour, contre 26,53% pour Anne Stambach-Terrenoir (LFI-PS-PC-EELV), Saint-Loup-Cammas votant pour la 2ème circonscription de la Haute-Garonne. Et le second tour sera à l'avenant avec cette fois Jean-Luc Lagleize (La République en Marche) au sommet localement.

11:02 - Saint-Loup-Cammas : législatives et dynamiques démographiques Quel portrait faire de Saint-Loup-Cammas, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 26,74% de cadres pour 2 329 habitants, cette localité possède une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 140 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 171 foyers fiscaux. Le taux de familles possédant au moins une voiture (93,3%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, dont 28,02% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2940,43 euros par mois, la commune défend une stabilité économique malgré les obstacles. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Saint-Loup-Cammas participe à l'histoire de la France.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Saint-Loup-Cammas : scrutin en cours Ce dimanche, lors du premier tour des législatives à Saint-Loup-Cammas, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 13,87% au sein de la ville. L'abstention était de 17,31% au deuxième tour. Pour comparer, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 42,46% au premier tour et seulement 47,69% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Loup-Cammas ? Les populations des grandes et moyennes communes votent la plupart du temps moins que dans les petites, la tendance peut-elle changer pour les législatives ?