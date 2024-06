Résultat des législatives à Saint-Martin-d'Ablois : l'élection 2024 en direct

Regarder dans le rétro pour décortiquer le plus récent scrutin législatif apparaît comme une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Même si ceci ne peut anticiper de manière certaine le résultat… Les élections législatives avaient donné lieu à un bon score pour le Rassemblement national à Saint-Martin-d'Ablois. Dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription de la Marne, c'est Jennifer Marc qui démarrait en pôle position au premier tour avec 32,98%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 52,52%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,48%.

11:02 - Élections législatives à Saint-Martin-d'Ablois : impact de la démographie et de l'économie locale

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Martin-d'Ablois révèlent des tendances évidentes qui pourraient peser sur le résultat des élections législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le village, avec près de 28% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 7,34%. Le pourcentage d'agriculteurs, qui représente 10,24%, souligne le poids de l'agriculture dans l'économie locale. Le nombre de familles monoparentales (11,06%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,1%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Martin-d'Ablois mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,09% des habitants titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.