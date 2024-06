Résultat des législatives à Saint-Martin-du-Manoir : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Un 32,55% dans la moyenne nationale pour Bardella à Saint-Martin-du-Manoir le 9 juin Revenir quelques semaines en arrière semble encore plus évident au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un marqueur important. Le 9 juin en effet, à Saint-Martin-du-Manoir, la liste RN, dirigée par Jordan Bardella, a battu les autres listes, cumulant 32,55% des suffrages face à Valérie Hayer à 21,9% et Raphaël Glucksmann à 13,72%.

14:32 - 37,76% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Saint-Martin-du-Manoir Le bord politique des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection à la présidence de la République. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Martin-du-Manoir lors du premier tour de la présidentielle avec 37,76%, devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 22,61%. Saint-Martin-du-Manoir n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 16,08% et 6,22% des voix. Et Marine Le Pen s'inclinait face à son rival au second tour, avec 34,7% contre 65,3%.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant ce dimanche Le résultat du plus récent scrutin législatif peut sembler un enseignement clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Avec 17,94% à Saint-Martin-du-Manoir, le RN avait été distancé par les 42,41% du binôme La République en Marche au premier tour des élections législatives 2022. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire, la 7ème circonscription de la Seine-Maritime. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents étiquetés La République en Marche avec 33,06% contre 66,94% pour les vainqueurs. Agnès Firmin Le Bodo remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Martin-du-Manoir Dans la ville de Saint-Martin-du-Manoir, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 30% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 6,37%. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (4,2%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 626 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,54%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,9%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Martin-du-Manoir mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,11% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux élections législatives à Saint-Martin-du-Manoir À Saint-Martin-du-Manoir, l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2024 sera à n'en pas douter l'étendue de la participation. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 22,06% des votants de la localité, contre un taux d'abstention de 19,75% au second tour. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,71% au premier tour. Au second tour, 48,98% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Saint-Martin-du-Manoir ? La flambée des prix des matières premières qui plombe le budget des familles cumulée avec les craintes engendrées par la situation géopolitique actuelle, seraient par exemple susceptibles de renforcer l'engagement civique des habitants de Saint-Martin-du-Manoir.