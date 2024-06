Résultat des législatives à Saint-Maurice : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Nouveau Front populaire va-t-il profiter du score de la Nupes à Saint-Maurice ? Une autre interrogation qui accompagne ces législatives sera celle du poids de la gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire, un an après l'éclatement de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). La réserve de voix semble conséquente : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Saint-Maurice, le binôme Nupes avait en effet accumulé 27,32% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné au coude-à-coude avec l'alliance du centre dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections législatives ? La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment glané 15,37% à Saint-Maurice pour les élections continentales. Mais on peut en revanche évaluer un score de 37% pour la gauche pour ce premier tour dans la commune, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de la LFI Manon Aubry (14,5%), de l'EELV Marie Toussaint (7,41%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,5%).

18:42 - Les performances du Rassemblement national avant les législatives à Saint-Maurice Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Si on s'en tient à la progression du Rassemblement national qui ressort des dernières élections européennes à l'échelle nationale, soit environ huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du candidat RN devrait s'élever à près de 10% à Saint-Maurice. Une estimation qui semble coller avec les suffrages également conquis par le parti dans la ville sur la même période (12,5% pour Jordan Bardella en 2019 et 16,74% le 9 juin dernier) et qui correspond en effet à 4 points de parts de voix.

15:31 - Début juin, la piqure de rappel du Rassemblement national à Saint-Maurice Se pencher sur la dernière expérience électorale apparaît aussi comme une évidence au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste dirigée par Bardella qui s'est imposée aux européennes il y a trois semaines à Saint-Maurice, avec 16,74% des votes, soit 791 voix dans la ville, devant la liste de Valérie Hayer avec 15,81%, et Raphaël Glucksmann avec 15,37%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Saint-Maurice lors de la présidentielle 2022 C'est incontestablement l'élection présidentielle qui nous en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen n'était ni première ni deuxième dans la cité au 1er tour de la présidentielle 2022 ne récoltant que 9,92% contre 32,71% pour Emmanuel Macron et 24,48% pour Jean-Luc Mélenchon. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 76,92% devant Marine Le Pen (23,08%).

12:32 - Michel Herbillon (Les Républicains) en pôle position lors des législatives 2022 à Saint-Maurice Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera regardé selon le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste de la France. Les législatives 2022 à Saint-Maurice ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 6,09% dans la commune, qui faisait partie de la 8ème circonscription du Val-de-Marne, alors que les candidats Les Républicains cumuleront 32,11% des voix. Saint-Maurice optera d'ailleurs encore pour Michel Herbillon au second tour, finalement à la première place localement avec 63,28%.

11:02 - Élections législatives à Saint-Maurice : impact de la démographie et de l'économie locale A mi-chemin des législatives, Saint-Maurice foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 35,08% de cadres pour 14 603 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 1 420 entreprises démontrent une économie favorable. Dans la ville, 18,24% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 18,66% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La présence de 1 436 résidents étrangers participe à son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,33%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 3416,57 euros/mois, témoignant d'une certaine prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Saint-Maurice affirme l'attachement des habitants aux valeurs de l'Hexagone.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Saint-Maurice : scrutin en cours Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des précédentes élections. Il y a trois semaines, au moment des précédentes élections européennes, 43,14% des électeurs de Saint-Maurice avaient boudé les urnes. L'abstention était de 47,22% lors du scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,24% au premier tour et seulement 49,22% au second tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle atteignait 18% à 12 h et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.