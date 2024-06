Résultat des législatives à Saint-Médard-en-Jalles : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Sur qui vont converger les 33,72% de la Nupes à Saint-Médard-en-Jalles ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son résultat basculer vers le Front populaire lors des élections de 2024 ? A l'issue du premier tour des législatives en 2022, à Saint-Médard-en-Jalles, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 33,72% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien récupérera le Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et donné au coude-à-coude avec l'alliance du centre par les sondeurs lors de ces élections législatives ? Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 19,95% à Saint-Médard-en-Jalles. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de l'insoumise Manon Aubry (6,03%), ainsi que de ceux de Marie Toussaint (6,04%) et enfin de Léon Deffontaine (2,09%) le 9 juin. En d'autres termes, une somme tournant encore autour des 33% sur place.

18:42 - Le Rassemblement national a vigoureusement avancé à Saint-Médard-en-Jalles Que retenir des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? La progression du RN, qui se monte déjà à 10 points à Saint-Médard-en-Jalles entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut penser que le RN sera pas loin des 20% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Saint-Médard-en-Jalles dans la moyenne française concernant le RN au début du mois Regarder quelques jours en arrière apparaît comme encore plus évident au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. Il y a quelques semaines en effet, à Saint-Médard-en-Jalles, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, l'a emporté, avec 26,03% des suffrages devant Raphaël Glucksmann à 19,95% et Valérie Hayer à 18,08%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Saint-Médard-en-Jalles lors de la présidentielle 2022 C'est sans doute le choix de celui qui va présider la France qui est l'élément le plus parlant sur les préférences des habitants d'une commune. Dans les isoloirs de Saint-Médard-en-Jalles, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Avec 19,04%, la cheffe de file du RN était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 33,95% et 19,59% des suffrages. C'est finalement le président sortant qui remportera l'adhésion des électeurs avec 66,24% contre 33,76% pour Le Pen au second tour sur place.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant ce dimanche Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera un enseignement majeur pour ces élections législatives 2024 au niveau local, comme dans le reste du pays. Lors des législatives il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune de Saint-Médard-en-Jalles, récoltant 15,36% des voix sur place, contre 35,56% pour Eric Poulliat (Ensemble !). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette LREM (52,55% contre 47,45% pour le RN). Eric Poulliat remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Saint-Médard-en-Jalles : quand les données démographiques façonnent les urnes A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Saint-Médard-en-Jalles regorge de diversité et d'activités. Avec ses 32 538 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 2 236 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 9 796 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (90,51%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Saint-Médard-en-Jalles accueille une communauté diversifiée, avec ses 721 résidents étrangers, soit 2,23% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 34 262 euros/an, la ville ambitionne un avenir prospère. Finalement, Saint-Médard-en-Jalles incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Saint-Médard-en-Jalles : l'abstention en question Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors du premier tour des élections législatives à Saint-Médard-en-Jalles (33160) ? Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 53,77% au premier tour. Au deuxième tour, 52,94% des électeurs se sont déplacés. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 24 715 personnes en âge de voter dans la ville, 80,91% avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 77,84% au deuxième tour, c'est-à-dire 19 243 personnes. La hausse généralisée des prix qui grève les finances des familles pourrait entre autres pousser les citoyens de Saint-Médard-en-Jalles à ne pas rester chez eux.