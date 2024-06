Résultat des législatives à Saint-Nazaire : premiers chiffres de l'élection 2024

19:53 - À Saint-Nazaire, que vont choisir les électeurs de la gauche ?

Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui se présente pour ces élections. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait obtenu 24,06% à Saint-Nazaire le 9 juin. Mais la gauche vise bien mieux à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'alliance relookée s'élève virtuellement à 44% cette fois, en cumulant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La manne semble conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Saint-Nazaire, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 32,57% des votes dans la commune. Une somme à comparer enfin avec les 39% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.