La coalition de gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? La réponse est complexe. A l'occasion du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 22,48% des suffrages dans la commune. La liste portée par Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 19,49% à Saint-Nazaire-les-Eymes pour les élections continentales. Reste que dans la commune, il faudra aussi avoir un œil sur les 3,91% de Manon Aubry (La France insoumise), les 10,38% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,65% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit une somme de 33% cette fois.

Difficile d'y voir clair dans cette avalanche de résultats. Mais quelques grandes lignes apparaissent… Si on extrapole la progression du RN vue des dernières européennes au niveau national, soit pas moins de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du RN pourrait se situer pas loin des 20% à Saint-Nazaire-les-Eymes. Une projection qui semble logique compte tenu des points également conquis par les lepénistes sur place depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024 : une hausse de 7 points qui peut encore monter.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Saint-Nazaire-les-Eymes au premier tour de la présidentielle 2022

C'est probablement l'élection du chef de l'Etat qui nous éclaire le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Point à retenir : le RN avait enregistré au premier tour plus de voix aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême, puisqu'elle avait accumulé 13,03% au 1er tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 41,16%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 13,62% et Marine Le Pen avec 13,03%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 24,28% contre 75,72%).