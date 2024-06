En direct

19:47 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Saint-Pierre-Quiberon convoité Alors que la Nupes avait accumulé les points lors des élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle coalition qui se présente en 2024. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les urnes. A l'occasion du premier tour des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait enregistré 17,32% des voix dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Lors des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 16,63% à Saint-Pierre-Quiberon. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, ainsi que de celle d'EELV ou encore celle du Parti communiste le 9 juin. Autrement dit un total de 26% sur place.

18:42 - Un vote Rassemblement national majoritaire à Saint-Pierre-Quiberon à 20 jours des législatives Difficile d'y voir clair dans cette masse de chiffres. Mais des indices émergent… Quand on analyse la progression du Rassemblement national constatée des dernières élections au niveau national, soit près de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du Rassemblement national pourrait se situer à environ 26% à Saint-Pierre-Quiberon. Un calcul qui semble logique compte tenu des suffrages également grappillés par le mouvement dans la commune depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024 et qui correspond en effet à 7 points de parts de voix.

15:31 - Le RN à son niveau national à Saint-Pierre-Quiberon début juin Un autre scrutin a eu lieu bien plus récemment encore qu'il est bon d'étudier avec précision. D'autant que ce choc est à l'origine de l'élection qui arrive maintenant. Il y a quelques semaines en effet, à Saint-Pierre-Quiberon, la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella, a pris la première place, glanant 28,31% des votes devant Valérie Hayer à 20,23% et Raphaël Glucksmann à 16,63%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Saint-Pierre-Quiberon lors de la dernière présidentielle L'élection du chef de l'Etat est probablement la clé pour tenter de dégager une préférence politique locale. Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-Pierre-Quiberon avec 21,22% contre 34,01% pour Emmanuel Macron. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 15,28% et 8,75% des suffrages. Et la candidate du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 36,62% contre 63,38%.

12:32 - Une majorité encore favorite ce soir ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera très observé localement pour ces élections législatives 2024. Lors des dernières législatives à Saint-Pierre-Quiberon, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 18,54% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 36,70% pour Jimmy Pahun (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! Avec 66,90%. Jimmy Pahun remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Dynamique électorale à Saint-Pierre-Quiberon : une analyse socio-démographique Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Pierre-Quiberon, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec une population de 2 236 habitants répartis dans 3 657 logements, cette commune présente une densité de 276 habitants/km². Ses 234 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 658 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 10,35% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 15,52% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, dont 46,76% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 12,63%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 2316,73 euros/mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Pour conclure, Saint-Pierre-Quiberon incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Saint-Pierre-Quiberon : quel était le niveau d'abstention aux précédentes élections législatives ? L'une des clés de ce scrutin législatif sera indéniablement l'abstention à Saint-Pierre-Quiberon (56510). Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 54,3% au premier tour. Au deuxième tour, 52,91% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Saint-Pierre-Quiberon pour les législatives 2024 ? En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 78,1% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 78,68% au premier tour, ce qui représentait 1 915 personnes. L'inflation dans le pays qui plombe les finances des Français serait de nature à ramener les citoyens de Saint-Pierre-Quiberon dans les bureaux de vote.