19:43 - Le Nouveau Front populaire va-t-il bénéficier des 12,07% de la Nupes à Saint-Romain-sur-Cher ? Alors que la Nupes avait accumulé les votants lors des dernières élections législatives, mais a explosé en vol désormais, c'est le Front populaire qui se présente pour ces élections. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. La liste Glucksmann avait atteint 7,34% à Saint-Romain-sur-Cher il y a quelques jours. Reste que dans la localité, il faudra aussi prendre en compte les 2,22% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 2,05% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,9% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un cumul tournant autour des 13% sur place. A l'issue du premier tour des élections des députés en 2022, à Saint-Romain-sur-Cher, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 12,07% des votes dans la commune. Une somme à affiner enfin avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a grappillé 11 points à Saint-Romain-sur-Cher Difficile de résumer clairement cet ensemble hétéroclite de chiffres. Mais quelques lignes directrices se dégagent… L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 11 points à Saint-Romain-sur-Cher entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir avancé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection rapide, on peut donc déduire que le RN sera à près de 37% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à 47,61% à Saint-Romain-sur-Cher le 9 juin Une autre expérience dans les urnes, bien plus récente, a eu lieu dernièrement qu'il est bon d'observer avec précision. D'autant que ce choc est le déclencheur de l'élection qui nous préoccupe désormais. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, terminait en tête des élections européennes à Saint-Romain-sur-Cher. L'extrême droite a séduit 47,61% des votes, soit 279 voix dans la ville, devant Valérie Hayer à 13,99% et Raphaël Glucksmann à 7,34%.

14:32 - Saint-Romain-sur-Cher avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 C'est probablement le scrutin présidentiel qui est l'indice le plus révélateur concernant les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Saint-Romain-sur-Cher au cours de la présidentielle 2022 avec pas moins de 37,74% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 24,64% et 10,94% des voix. La quatrième place revenait à Valérie Pécresse, avec 5,89% des voix. Au second tour, la patronne du RN avait aussi battu Macron avec 56,29% contre 43,71%.

12:32 - Le Rassemblement national en pôle position au premier tour des législatives il y a deux ans à Saint-Romain-sur-Cher Le résultat obtenu par la formation de Jordan Bardella au premier tour sera la clé du scrutin au niveau local pour cette élection du Parlement français. Au cours des élections des députés il y a deux ans, le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Saint-Romain-sur-Cher. Dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription du Loir-et-Cher, c'est Roger Chudeau qui démarrait en pôle position au premier tour avec 29,43%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 56,04%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,96%.

11:02 - Les défis socio-économiques de Saint-Romain-sur-Cher et leurs implications électorales Dans la commune de Saint-Romain-sur-Cher, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 8,58% et une densité de population de 47 hab par km², les questions liées au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (20,84%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 569 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (14,0%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en CDD (9,29%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Romain-sur-Cher mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 12,53% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Saint-Romain-sur-Cher : étude du pourcentage d'abstention aux élections législatives Afin de cerner davantage le vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Il y a quelques semaines, durant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 45,96% des électeurs de Saint-Romain-sur-Cher (Loir-et-Cher), contre un taux d'abstention de 45,65% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 49,69% au premier tour et seulement 50,88% au deuxième tour. Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, 23,29% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 21,74% au deuxième tour.